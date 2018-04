E-sportowcy z lepszym zapleczem niż olimpijczycy

Nie jestem zwolennikiem łšczenia e-sportu z igrzyskami. Ale już organizowanie osobnych zawodów przy okazji olimpiad byłoby do zaakceptowania.

Rz: Czy bycie tzw. youtuberem, który specjalizuje się w grach, to biznes?

Jakub Górka: To przede wszystkim pasja. Pięć lat temu, gdy zaczynałem przygodę z grami i YouTube'em, znajdowałem się prywatnie w ciężkim położeniu. Była to dla mnie może nie forma ucieczki od problemów, ale zrelaksowania się. Skoro spędzałem już czas przed konsolš, często zbyt dużo, to pomyœlałem, że dobrze byłoby to spożytkować. Również dla rozwoju osobistego. Umiejętnoœć wystšpień publicznych, wydobycie cech charyzmatycznych – to wszystko pobudzajš występy przed kamerš. Chciałem się rozwijać w ten sposób, tym bardziej że studiuję prawo, a tam umiejętnoœć wysławiania się jest przydatna. I ona też pomogła mi z sukcesem założyć kanał na YouTubie. Wczeœniej traktowałem to, co robię, hobbystycznie. Plan zakładał, by po studiach zrobić aplikację i dalej rozwijać się w tym kierunku. Jednak życie zweryfikowało plany i musiałem podjšć decyzję, cz...