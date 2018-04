Prezes Tesco: Z Polski nie wychodzimy materiały prasowe

Nie ma żadnych planów sprzedaży biznesu Tesco w tej częœci Europy. Firma chce powrócić do zysków i planuje dalszy rozwój – mówi prezes Tesco na Europę Œrodkowš Matt Simister.

Cannot send log message because exception ErrorException was thrown with message "json_encode(): Invalid UTF-8 sequence in argument".