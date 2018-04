Dominika Bettman, Siemens Polska: od energetyki do metra

Polsce potrzebna jest większa otwartoœć na innowacje. Otwartoœć, bo nie jest dobrym rozwišzaniem odrzucanie doœwiadczeń innych i fiksowanie się na absolutnej samodzielnoœci – mówi nowa prezes Siemens Polska Dominika Bettman.

Rz: Pracuje pani w Siemens Polska 23 lata. Objęcie sterów firmy to nowe otwarcie?

Dominika Bettman: To duża różnica: być finansistš czy odpowiadać za całš działalnoœć firmy. Wchodzę w nowš rolę w okresie ogromnych zmian w otoczeniu firmy i jej wnętrzu.

Przyda się doœwiadczenie finansisty?

Bardzo, głównie dlatego, że rola finansisty w Siemensie jest szersza, niż się tradycyjnie uważa. Odpowiada on nie tylko za księgowoœć, informatykę, zakupy, ale także za negocjacje umów z klientami, warunków, płatnoœci. Jest osobš będšcš w kontakcie ze œwiatem zewnętrznym. No, ale odpowiedzialnoœć za rachunek zysków i strat jest w rękach CEO.

Przez lata nadzorowała pani wielkie programy infrastrukturalne, m.in. w kolejnictwie i przemyœle. Czy to wskazówka co do kierunku rozwoju Siemensa w Polsce?

Zdecydowanie tak, wielkie projekty i wielka infrastruktura to obszary, w których Siemens się czuje najlepiej. Przede wszystkim dlatego, że mamy bardzo szerokš o...