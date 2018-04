Marketing 2.0 pomógł osiągnąć sukces sprzedaży

Wprowadziłam w Link4 także innowacyjnš metodę badania reakcji klientów, wykorzystujšcš EEG, czyli elektroencefalografię. Dzięki temu sprawdzamy reakcje – te spontaniczne, będšce poza kontrolš, a przez to najbardziej wiarygodne - mówi Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu w Link4.

Czy dziœ ubezpieczenia sprzedaje się inaczej niż jeszcze dekadę temu?

Trudniej. Trzeba się przebić przez potok przeróżnych informacji, które spadajš na przeciętnego człowieka. Nie wystarczy już tylko wyróżniać się na rynku, ale trzeba precyzyjnie docierać do potencjalnych klientów z informacjš o atrakcyjnej ofercie. Temu służš nowoczesne narzędzia marketingowe.

Dlatego jako pionierzy na polskim rynku stosujemy np. tzw. inteligentny display, stworzony przez potentata, jakim jest Google. Display, wykorzystujšc informacje o użytkowniku, które on sam dobrowolnie udostępnia, dopasowuje się do niego. Nawet pod względem doboru słów i kolorystyki reklamy. Ma przycišgać uwagę œciœle wyselekcjonowanej grupy osób, które mogš być zainteresowane naszš ofertš.

Żeby jednak osišgnšć zamierzony efekt, trzeba działać z rozmachem. W dobie powszechnie dostępnego internetu oraz atakujšcych zewszšd reklam – w mediach elektronicznych, prasie i na outdoorach – sukces przynoszš przede wszystkim kampanie crossmediowe, a więc łšczšce kilka kanałów komunikacji.

Sš też czynniki, które nie zmieniajš się nie tylko od dekady, ale i od ponad 500 lat, gdy w Anglii wydrukowano pierwszš prasowš reklamę. To pomysł, kreatywnoœć, a także zrozumienie potrzeb klienta. Trzeba swoich klientów poznać, zrozumieć i po prostu polubić. Przedstawić im ofertę, której oczekujš, a nie oczekiwać, że przekonajš się do czegoœ, co nie odpowiada ich potrzebom.

Kolejny krok to dotarcie do klientów z informacjš, że mamy właœnie to, czego im trzeba. Najlepiej prostym, czytelnym, ale i spektakularnym przekazem. Dlatego nowoczesny dział marketingu musi być jednoczeœnie sprawnš agencjš kreatywnš i reklamowš. Musi opierać się na ludziach z wizjš i otwartymi głowami, którzy wiedzš, czego chcš, a nie tylko zlecajš na zewnštrz kampanie reklamowe. Tak właœnie działamy.

Jakich narzędzi używacie, aby dotrzeć do klienta?

Na przykład tzw. targetowanie behawioralne, opierajšce się na wiedzy o zachowaniach i zainteresowaniach użytkowników internetu. Współpracujemy przy tym z dużym graczem z rodzimego rynku, jakim jest Wirtualna Polska. To narzędzie to rewolucja w dziedzinie marketingu. Pozwala z dużš precyzjš docierać do klienta zainteresowanego naszš ofertš. Nie zachowujemy się więc, jak domokršżcy, którzy nachodzš przypadkowych ludzi, liczšc na to, że kogoœ namówimy na polisę. Jest odwrotnie – pojawiamy się tam, gdzie nas potrzeba. Jako oczekiwani, a nie nieproszeni goœcie.

Wprowadziłam w Link4 także innowacyjnš metodę badania reakcji klientów, wykorzystujšcš EEG, czyli elektroencefalografię. Dzięki temu sprawdzamy reakcje – te spontaniczne, będšce poza kontrolš, a przez to najbardziej wiarygodne. Badamy poziom koncentracji na reklamach, a stosujšc tzw. eye tracking, œledzimy również ruch oka osoby, która oglšda reklamę. Sprawdzamy więc – mówišc w uproszczeniu – na czym ta osoba „zawiesiła oko". Jeœli skupia wzrok na mało istotnym elemencie reklamy, to do roboty biorš się nasi graficy czy montażyœci. Przebudowujš reklamę tak, żeby uwagę przycišgały te hasła czy elementy graficzne, na których nam zależy.

Ponad 100-proc. wzrost przypisu składki w dwa lata robi wrażenie. W czym tkwi sukces sprzedaży w Link4?

W atrakcyjnej, dobrze skrojonej na potrzeby klienta ofercie. A jeœli chodzi o marketing – to w innowacyjnoœci, rozsšdku oraz w pomysłach i refleksie.

Nie mamy wielkich budżetów reklamowych, ale inwestujemy je mšdrze – w reklamy nadawane w najbardziej popularnych stacjach i programach telewizyjnych oraz w porach największej oglšdalnoœci. Nie w niszowych kanałach i w porach, kiedy większoœć ludzi œpi. To samo dotyczy materiałów prasowych. Publikujemy je w wysokonakładowych tytułach, ponieważ Link4 to firma dla wszystkich Polaków, a nie np. czytelników pism dla menedżerów najwyższego szczebla. Ale trzeba też wiedzieć, co, kiedy i jak przekazać potencjalnym klientom.

A tu liczy się właœnie pomysł i refleks. Bo – poza wszelkimi zdobyczami nauki i techniki – tajemnica sukcesu tkwi w naszych własnych głowach, szybkiej reakcji i œwieżym myœleniu. Prowadzimy więc szerokie kampanie informacyjne w internecie i prasie. W dziennikarskich tekstach ostrzegamy przed niebezpieczeństwem, np. przed włamaniami do domów i mieszkań w czasie wakacji czy ferii, oferujšc jednoczeœnie polisy. Jeœli zbliża się np. sezon wyjazdów œwištecznych, w podobny sposób komunikujemy, jak się dodatkowo ubezpieczyć przed stłuczkš czy kradzieżš samochodu. To daje natychmiastowe efekty w postaci telefonów od osób zainteresowanych ofertš i wykupywanych polis.

Jesteœmy bodaj pierwszš w Polsce firmš ubezpieczeniowš, która z takim rozmachem i efektem promuje się w prasie i internecie za poœrednictwem materiałów typu content marketing i reklamy natywnej.

Kadra Link4 jest doœć sfeminizowana, pokuszę się o stwierdzenie, że to najbardziej żeński ubezpieczyciel na rynku. To zabieg celowy czy tak wyszło?

W zarzšdzie Link4 zasiadajš dwie kobiety: Agnieszka Wrońska i Katarzyna Wojdyła. Na czele zespołu call center też stoi kobieta – Marlena Piekut. W zdominowanej przez mężczyzn branży finansowej to właœnie kobiety osišgnęły rekordowy miliard przypisu składki. Rzecz jednak nie w płci, ale w kompetencjach.

Mocno reklamujecie program „Kasa wraca", który jest zwišzany z telematykš. Na razie jednak tylko 10 tys. klientów zdecydowało się na udział w programie. A może aż 10 tys.?

Uważam, że to dobry wynik, bioršc pod uwagę, że Polacy majš raczej skłonnoœć do szarżowania na drogach. Chcielibyœmy ich tego oduczyć, odwołujšc się do najbardziej kuszšcej zachęty, a więc oszczędnoœci w portfelach. Wszyscy uczestnicy programu otrzymujš też od nas dodatkowo darmowš nawigację, która pomaga im bezbłędnie trafić do celu i ostrzega przed zagrożeniami na drogach, a także radarami. Zasada jest prosta: za każdy bezpiecznie przejechany kilometr, bez łamania przepisów, nagłych zrywów czy hamowań, klienci dostajš zwrot częœci składki ubezpieczeniowej. Mogš w ten sposób odzyskać nawet 25 procent kosztów. Niektórzy uczestnicy programu już „wyjeŸdzili" ponad 500-złotowe premie.

To projekt raczej społeczny niż biznesowy. Nie znam w Polsce innej firmy ubezpieczeniowej, która tak ochoczo rezygnuje z częœci zysków, oddajšc je klientom. Jako firma z Grupy PZU, z państwowym kapitałem, poczuwamy się jednak do społecznych obowišzków.

W Polsce co kwadrans ma miejsce wypadek. Każdy jest czyimœ dramatem. Jeœli więc dzięki naszej ofercie, dzięki promowaniu bezpiecznej jazdy poprzez zwracanie za niš pieniędzy uratujemy zdrowie czy życie choć jednej osoby, to już będzie naszym sukcesem.

Czy Link4 ma w planie uruchomienie jakichœ dodatkowych innowacyjnych rozwišzań dla klientów?

Nigdy dosyć. Zaskakiwaliœmy już klientów polisomatem – działajšcym jak bankomat urzšdzeniem, dzięki któremu mogš w parę minut wykupić turystycznš polisę tuż przed podróżš, na lotnisku. Oferujemy coraz prostsze i szybsze metody naliczania w internecie składek ubezpieczeniowych. Niebawem ogłosimy zupełnie nowš ofertę skierowanš do kobiet. Proszę jednak nie cišgnšć mnie za język. Konkurencja nie œpi.

Miliard złotych przypisu składki

LINK4 zamknšł 2017 rok składkš przypisanš brutto na poziomie ponad miliarda złotych. To wynik, który został zrealizowany na dwa lata przed założonym planem. Tylko w ostatnich dwóch latach poziom składki wzrósł ponaddwukrotnie, z 493 mln zł na koniec 2015 roku przez 730 mln zł na koniec 2016 roku do 1016 mln zł na koniec 2017 roku. Na ten sukces złożyło się wiele czynników. Zdaniem ubezpieczyciela bez wštpienia jednym z ważniejszych jest konsekwentne budowanie relacji i wiarygodnoœci. Firma nie boi się wychodzić z nowoczesnymi rozwišzaniami. Realizowany we współpracy z NaviExpert telematyczny program Kasa Wraca ma coraz więcej użytkowników. Obecnie z włšczonš aplikacjš jeŸdzi już blisko 10 tys. kierowców, którzy na swoim koncie majš prawie 11 mln km. W ten sposób firma premiuje bezpieczny styl jazdy, bo klienci, którzy jeżdżš przepisowo, mogš liczyć na zwrot częœci składki, sięgajšcy 30 proc.

Równolegle do telematyki firma rozwija inne technologiczne projekty. Od połowy 2017 roku klienci mogš korzystać z krótkiego kalkulatora komunikacyjnego na urzšdzeniu mobilnym oraz z czat bota w formie konwersacji na komunikatorze Messanger na Facebooku.

Nowe technologie wspomagajš także proces likwidacji szkody. W ubiegłym roku LINK4 uruchomił platformę ISS, czyli Internetowy Status Szkody, za poœrednictwem której klienci posiadajšcy ubezpieczenie komunikacyjne OC/AC mogš pobrać lub uzupełnić dokumentację szkody, która jest zintegrowana z teczkš szkody. Z platformy korzysta obecnie 30 proc. poszkodowanych, którzy generujš ok. 7,5 tys. logowań miesięcznie.

Oprócz platformy klienci LINK4 majš do dyspozycji także aplikacje mobilne do szybkiej likwidacji szkody mieszkaniowej i komunikacyjnej. Oba rozwišzania nie wymagajš wizyty rzeczoznawcy, bo poszkodowany samodzielnie może wyliczyć wartoœć szkody. Wypłata odszkodowania może nastšpić nawet w cišgu 24 godzin od zgłoszenia. W uproszczonym procesie jest już likwidowanych ok. 30 proc. szkód. Na 2018 rok zostały zaplanowane prace, które majš uproœcić i rozwinšć obecne funkcjonalnoœci w procesie likwidacji.

CV

Patrycja Kotecka – absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Katedry Teorii Zarzšdzania SGH oraz Akademii Dyplomatycznej PISM i MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Doktorantka Kolegium Studiów Społecznych PAN. Zwišzana z branżš medialnš, zarzšdzała programami informacyjnymi w TVP, była także wydawcš programów publicystycznych i dziennikarkš. Od 2015 roku jest dyrektorem marketingu w Link4.