Monty Oliver: O wojnie handlowej nie chcę nawet myśleć

Na razie nie odczuliœmy zmian cen w dostawach komponentów. Robimy wszystko, żeby utrzymać nastrój ostrożnego optymizmu – mówi wiceprezes Boeing Commercial Airplanes Monty Oliver.

Rz: Wierzy pan w to, że może wybuchnšć œwiatowa wojna handlowa?

W dzisiejszej sytuacji mogę jedynie powiedzieć, iż mam wielkš nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie. I że nasza administracja używa takiej formy werbalnej do zwykłych negocjacji, bo chce wzmocnić swojš pozycję. W ostatecznym efekcie wszyscy mogš jednak podjšć decyzje najbardziej korzystne dla zainteresowanych stron.

Ale ma pan œwiadomoœć, że gdyby jednak sytuacja się zaostrzała, to Boeing będzie jednym z podmiotów, który ucierpi najbardziej?

Niestety, mam. Zapewne tak by było, ale naprawdę jest jeszcze zbyt wczeœnie, aby z całš pewnoœciš można było okreœlić przyszły bieg wydarzeń. Ten brak pewnoœci widać także po nerwowych reakcjach na rynku, więc już praktycznie każdy ucierpiał z powodu rosnšcego napięcia w gospodarce. Ale naprawdę do końca nie wiemy, czy sankcje ostatecznie zostanš wprowadzone.

Dla Boeinga byłoby to utrudnienie na waszych dwóch największych rynkach: w Europie i w Chinach...

Nawet nie chcę o tym myœleć. Europa jest dla nas rynkiem wielkoœci Stanów Zjednoczonych. Zakładamy, że w cišgu najbliższych 20 lat trafi tam 7,5 tysišca nowych maszyn. I liczymy nie tylko na linie niskokosztowe, ale i na tradycyjne, bo ich flota szybciej się zestarzeje, więc będš zamawiać nowe samoloty.

A dodatkowo przecież Boeing ucierpi z powodu ceł na stal i aluminium, chociaż tych akurat z modelu na model używa się coraz mniej.

Na razie najwięcej obaw widzę w mediach. Na razie Boeing nie odczuł zmian cen w dostawach komponentów. Robimy wszystko, żeby utrzymać nastrój ostrożnego optymizmu. A sytuacja jakoœ rozwišże się sama. Nie ukrywam, że wszystkiemu się przyglšdamy z wielkš uwagš, odbieramy każdy sygnał.

Boeing zdecydował się na współpracę z brazylijskim Embraerem. Dlaczego wybraliœcie akurat tę firmę, skoro tuż za północnš granicš jest bardzo zaawansowana technologicznie firma budujšca samoloty – kanadyjski Bombardier?

Współpraca z Embraerem jest w bardzo wstępnej fazie. Ale zainteresowanie Boeinga Embraerem nie jest niczym nowym. Jeœli dobrze się jednak przyjrzeć Brazylijczykom, to widać, że sš niesłychanie konkurencyjni, jeœli chodzi o inżynierię lotniczš, nie brakuje im wyjštkowych talentów i innowacyjnoœci, nie mówišc już o samym produkcie, który we współpracy z nami można by znacznie ulepszyć.

Bo nieustannie mówi się – zresztš i sami to przyznajecie – że Boeing powinien mieć również mniejsze maszyny, takie jak kiedyœ były 717 czy 727.

Rzeczywiœcie, na razie nie widać znaczšcych zmian w ofercie naszej i Embraera. A nasza współpraca miałaby polegać na tym, że w przyszłoœci moglibyœmy robić coœ wspólnie. Myœlę tutaj o projektach maszyn, mechanice, wszystkich systemach. W efekcie również moglibyœmy zbudować silnš sieć dostawców, co pomogłoby wszystkim zainteresowanym.

Boeing ma dzisiaj produkt, który jest nieporównywalny z jakškolwiek maszynš na rynku – dreamlinera. Jak ta maszyna zmieniła koncern?

Przede wszystkim jest to pierwszy samolot zbudowany z kompozytów. Jeœli więc spojrzymy na ten produkt, widać, że jest to totalny odejœcie od tego, jak w przeszłoœci produkowaliœmy i projektowaliœmy samoloty. I oczywiœcie nie będzie to ostatnia maszyna kompozytowa, jakš Boeing zbuduje. Dreamliner nauczył nas produkcji z zupełnie nowymi rozwišzaniami, które z pewnoœciš wykorzystamy w przyszłoœci. Zakładaliœmy wczeœniej, że na rynku lotniczym na trasach długodystansowych będzie rosła liczba rejsów z jednego punktu do drugiego, a nie dowożenia pasażerów do centrów przesiadkowych i rozwożenia ich stamtšd mniejszymi maszynami. Dlatego połšczenia lotnicze docierajš do mniejszych miast, bo na tych trasach opłaca się latać właœnie dreamlinerami. PrzewoŸnicy nam mówiš, że wczeœniej nigdy by nie pomyœleli, że do takich kierunków warto będzie kiedykolwiek wrócić. Wystarczy spojrzeć na połšczenie Kraków–Budapeszt–Nowy Jork/Chicago. Wczeœniej nikomu do głowy by nie przyszło, że można tak latać. Albo Rzeszów–Nowy Jork. Wiem, że to połšczenie było wczeœniej, ale okazało się nieopłacalne. Takich par miast jest dzisiaj ponad 150. I wszyscy zapamiętajš dreamlinera właœnie z tego powodu.

Podobnie jest zresztš z boeingiem 737 MAX, który okazał się wyjštkowo zyskownym produktem.

Do Warszawy przylatujš Niemcy z Frankfurtu tylko po to, żeby za Atlantyk polecieć nie airbusem A380, tylko właœnie boeingiem 787. Przecież nie jest tak, że nie dowierzajš Lufthansie.

I Boeingowi, i LOT-owi pomogło, że z takš maszynš byliœmy pierwsi na rynku. W B787 wykorzystaliœmy technologie, które rzeczywiœcie sš nowatorskie: duże okna, specjalne oœwietlenie, duże schowki na bagaż podręczny, który jest często utrapieniem w podróżach lotniczych, wilgotnoœć powietrza. Elastyczne skrzydło, któremu pasażerowie zawsze robiš zdjęcia. Sam pracuję dla Boeinga, ale pamiętam, że kiedy o tym wszystkim czytałem, byłem trochę sceptyczny. Jednakże gdy wsiadłem do tego samolotu, zobaczyłem, że to, o czym czytałem, jest rzeczywiœcie prawdš. W tej chwili naszš najlepszš reklamš jest to, co o samolocie mówiš sami pasażerowie. Nie potrzeba nic więcej.

Boeing wkrótce dostarczy 700. dreamlinera, chociaż na poczštku były, delikatnie mówišc, porzšdne turbulencje. Czy za tš maszynš stoi także sukces finansowy firmy?

Rzeczywiœcie zbliżamy się do pułapu 700 oddanych maszyn. Potwierdzone zamówienia mamy na prawie drugie tyle. Łšcznie zamówienia złożyło ponad 70 linii i firm leasingowych Niestety, poczštek tego programu rzeczywiœcie nie obył się bez problemów, ponieważ ten samolot został napakowany wieloma całkowicie nowymi technologiami. Do procesu produkcji zaangażowaliœmy także wielu nowych partnerów. Bardzo jesteœmy wdzięczni liniom, chociażby takim jak LOT, dla którego ten nasz trudny start nastšpił w okresie, kiedy linia miała własne problemy. Teraz bardzo lubię podróżować na londyńskie lotnisko Heathrow, na którym zawsze stoi przynajmniej kilkanaœcie 787.

Która linia zamówiła najwięcej dreamlinerów?

Japońskie All Nippon Airways – ANA. W Europie najwięcej ma na razie holenderski KLM, ale przecież dużo mniejsza linia, jakš jest LOT, będzie miał ich wkrótce 12, bo trzy kolejne przylecš do Warszawy jeszcze w tym roku. Nigdy nie zapomnimy tego, że LOT był pierwszš europejskš liniš, która uwierzyła w nasz program. I widzę, że także ma z tego konkretne korzyœci.

Samoloty na œwiecie latajš pełne. Boeing i Airbus majš pełne portfele zamówień. Jak pan sšdzi, jak długo potrwa koniunktura w lotnictwie?

To wielka niewiadoma, bo w naszej branży zawsze były cykle i ten, którego obecnie jesteœmy œwiadkiem, trwa już osiem lat. Mamy naprawdę wyjštkowe szczęœcie. Czy taka sytuacja się utrzyma? Mam nadzieję, że tak, chociaż widzę też i zagrożenia.

Które z nich uważa pan za najbardziej niebezpieczne?

Z brakiem pilotów, o którym często się mówi, branża sobie poradzi. Trwajš szkolenia, jest wielu chętnych do pracy w tym zawodzie. Boeing ze swojej strony stara się także pomóc w rozwišzaniu tego problemu – przyjmujemy osoby, które nie przeleciały jeszcze w życiu ani jednej godziny i opuszczajš one szkolenie gotowe, by usišœć na fotelu pierwszego oficera. Nie jest to zagrożenie dla rozwoju rynku.

Niestety, najbardziej obawiamy się tego, o czym rozmawialiœmy na poczštku. Jeœli rzeczywiœcie pojawi się długotrwałe odejœcie od zasad wolnego handlu, z pewnoœciš Boeing to odczuje. Dlatego właœnie chcę wierzyć, że na razie mamy tylko wojnę słów, ale prawdziwa wojna handlowa nam nie grozi. Jednakże już sama niepewnoœć jest niebezpieczna, firmy stajš się wówczas bardziej ostrożne w planowaniu rozwoju i inwestycjach. A to nigdy nie jest dobre dla rynku. Dotychczas wierzyliœmy, że lojalni klienci Boeinga będš nas wspierać w najtrudniejszych momentach. Czas pokaże, czy nadal będzie to możliwe.

CV

Monty Oliver jest Amerykaninem, absolwentem Embry-Riddle Aeronautical University. Z Boeingiem zwišzany od 1997 roku; nadzorował wtedy linie produkcyjne maszyn 737 i 757. W 2003 roku zaczšł kierować działem sprzedaży na Amerykę Północnš. Przed pracš w Boeingu był pilotem wojskowym.