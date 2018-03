Detlev von Platen: W wojnach handlowych są tylko przegrani

Rynek amerykański jest dla nas niezwykle ważny. Pod względem wielkoœci jest drugi na œwiecie po chińskim. Powiedziałbym nawet, że to „drugi dom" – mówi wiceprezes Porsche AG Detlev von Platen.

Rz: Porsche właœnie pokazało nowy samochód elektryczny Mission E Cross Turismo. Łatwo będzie go sprzedawać?

Nie mogę się go doczekać. Na razie to model koncepcyjny, ale decyzja o podjęciu produkcji jest bliska. Pokazujemy, jak ważny jest dla nas napęd elektryczny. Produkcja Cross Turismo rozpocznie się w 2019 r. I z pewnoœciš nie jest to nasz ostatni model elektryczny. Mission E będzie miało całš rodzinę, będzie także oferta dla grupy klientów, którzy wolš auta sportowe, a także nadajšce się do jazdy nawet w bardzo trudnym terenie. Nie mam wštpliwoœci: będš łatwe do sprzedania.

Mission E Cross Turismo wyróżnia się na tle tego, do czego Porsche przyzwyczaiło rynek. Dziennikarze pisali: ni to crossover, ni hatchback. Panu to auto się spodobało?

Do jego wyglšdu trzeba się przyzwyczajać powoli. To tak, jak byœmy otworzyli butelkę wina, którego smak poznajemy dopiero po chwili. Brałem udział w procesie przygotowania tego modelu, bo dopiero wte...