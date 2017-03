Carlos E. Pinerua: Rozwój musi być dla wszystkich

Rz: Bank Światowy (BŚ) zalicza Polskę do państw o wysokim dochodzie, podczas gdy większość innych organizacji zalicza nas do gospodarek rozwijających się. Biorąc pod uwagę skalę emigracji na Zachód, samym Polakom bliższy jest chyba ten drugi punkt widzenia.

t o pytanie o to, co przesądza, że dany kraj można uznać za gospodarczo rozwinięty. Takie organizacje jak Bank Światowy potrzebują klarownego kryterium, dlatego kierujemy się poziomem PKB per capita. Mamy jednak świadomość, że choć ten wskaźnik jest bardzo ważny dla oceny stopnia rozwoju gospodarki, nie jest niezawodny. Są kraje, w których PKB per capita jest wysoki, ale jakość instytucji do tego nie przystaje. Polska jednak do tych państw nie należy. Czynniki instytucjonalne też lokują was wśród państw rozwiniętych. To jednak nie znaczy, że nie ma krajów bardziej rozwiniętych, będących dla Polski punktem odniesienia.

Sama obecność BŚ w Polsce też sugeruje, że jesteśmy wciąż krajem na dorobku...

Jesteśmy obecni także w krajach znacznie od Polski zamożniejszych, takich jak Włochy. Kraje o wysokim dochodzie same decydują, czy wciąż potrzebują zaangażowania BŚ. Przy tym nie chodzi tu o realizację tej misji, z którą jesteśmy zwykle kojarzeni, czyli walkę z ubóstwem, ale raczej o służenie radą w pewnych sprawach, na których się znamy, np. związanych z budżetem, innowacyjnością. Niektóre z krajów rozwiniętych, które zrezygnowały z naszych usług, z czasem zmieniły zdanie. Dotyczy to np. państw bałtyckich.

W najnowszym raporcie BŚ wskazuje, że transformacja gospodarcza Polski była sukcesem, głównie z racji tempa, w którym udało się nam awansować z grupy państw o średnim dochodzie do tych o wysokim. Tymczasem min. Morawiecki twierdzi, że Polska potrzebuje nowego modelu rozwoju.

W Polsce, tak jak niemal wszędzie na świecie, dominuje pogląd, że gdy gospodarka szybko rośnie, to kraj rozwija się też w szerszym znaczeniu tego słowa. Nie zawsze tak jednak jest. Szybki awans Polski sprawił, że wiele osób zostało z tyłu. Np. ubywało miejsc pracy dla mniej wykwalifikowanych pracowników, a wsparcie socjalne dla nich było skąpe. Trzeba więc myśleć, jak sprawić, by większa część społeczeństwa korzystała na rozwoju. Pod tym względem cele BŚ i rządu są zbieżne. Nie powiedziałbym jednak, że Polsce potrzeba nowego modelu rozwoju, raczej korekt w dotychczasowym.

Jakich?

Głównie chodzi o nacisk na innowacyjność, aby możliwe było dalsze podwyższanie produktywności. Ponadto rząd musi dbać o to, by wzrost był bardziej inkluzywny, aby jak największa część populacji odnosiła korzyści z rozwoju, ale też by miała poczucie, że uczestniczy w rządzeniu krajem.

Wydaje się, że inkluzywność wzrostu to priorytet rządu PiS. Temu służyć ma 500+ i obniżka wieku emerytalnego. Jak pan je ocenia?

Nasze cele są zbieżne z celami rządu, ale nie zawsze zgadzamy się co do środków, które mają do nich prowadzić. Jeśli chodzi o 500+, to sugerowaliśmy, by w programie było kryterium dochodowe, dzięki czemu łatwiej byłoby go sfinansować. Nie jesteśmy też zwolennikami obniżki wieku emerytalnego. Rząd musi uzyskać przestrzeń fiskalną, by móc prowadzić antycykliczną politykę gospodarczą (zwiększać wydatki w okresie spowolnienia – red.), a obniżka wieku emerytalnego temu nie sprzyja. Zwiększy liczbę osób pobierających dotowane z budżetu minimalne świadczenia emerytalne.

Polska potrzebuje bardziej progresywnego systemu podatkowego? Taka sugestia pojawia się w raporcie.

BŚ w wielu krajach może popierać podatki liniowe, bo to jest rozwiązanie proste i przejrzyste. Progresywne sprawdzają się tylko tam, gdzie istnieją odpowiednie instytucje, które pozwalają je egzekwować. Polsce większa progresywność jest potrzebna, bo bez niej prędzej czy później zniknie konsensus społeczny. Nie chodzi tylko o podatki, ale o progresywność w szerszym sensie, także w procesie politycznym. Np. im większy wpływ na rzeczywistość, tym większa odpowiedzialność. Jeśli zaś chodzi o same podatki, to zwiększając ich progresywność, trzeba prowadzić reformy na innych polach. Np. ten system nie sprawdzi się w warunkach segmentacji rynku pracy, która umożliwia dobrze zarabiającym zmianę kontraktu, żeby zmniejszyć obciążenia. Nie sprawdzi się też, jeśli podatnicy nie będą mieli poczucia, że jakość usług publicznych jest adekwatna do pieniędzy, które wpłacają do budżetu.

Wśród czynników, które zapewniły Polsce szybki rozwój, BŚ wymienia stabilne otoczenie instytucjonalne. W czasie transformacji udało się wprowadzić rządy prawa i sprawny rynek. Czy dziś, w kontekście paraliżu Trybunału Konstytucyjnego i zmian kadrowych w instytucjach, jakość tego otoczenia nie jest zagrożona?

Jestem w Polsce od dwóch miesięcy, nie mam więc jeszcze na ten temat dogłębnej wiedzy. Z naszych analiz wynika jednak, że ład instytucjonalny w Polsce wymagał pewnych korekt. Np. sądownictwo wymagało reform. W rankingu Doing Business (ocenia klimat dla przedsiębiorczości – red.) Polska relatywnie słabo wypadała właśnie w obszarach związanych z egzekwowaniem prawa. Rozumiem więc, dlaczego rząd chce pewne instytucje zmienić. Czy te zmiany idą we właściwym kierunku, będziemy jednak mogli oceniać dopiero po latach. Ewidentnie potrzeba większej transparentności, większego poparcia dla reform i dialogu. Niepewność nie sprzyja inwestycjom w Polsce i w efekcie wzrostowi.

CV

Carlos E. Pinerua jest przedstawicielem Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie. Wcześniej pełnił tę samą funkcję w Chorwacji i Słowenii, pracował też w Indonezji i Turcji. Z BŚ związany jest od 2008 r., wcześniej przez ponad 15 lat pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.