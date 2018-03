Dyrektor generalny Global Compact Network Poland Kamil Wyszkowski: Katowice mogą dać przykład

Skoro już trzeci raz organizujemy szczyt klimatyczny, to powinniœmy coœ z tego mieć – mówi dyrektor generalny Global Compact Network Poland Kamil Wyszkowski.

Szczyt klimatyczny w Katowicach już w grudniu. Tymczasem, po rekonstrukcji rzšdu nadal nie wyznaczono przewodniczšcego. Kto odpowiada dziœ za COP24 po stronie administracji publicznej?

Od strony logistyczno-organizacyjnej rzeczy się toczš. Jest wybrana lokalizacja, została przyjęta specjalna ustawa oraz została wyznaczona data rozpoczęcia szczytu. Wreszcie rzšd zabezpieczył œrodki na organizację COP 24. To trzeci szczyt klimatyczny w Polsce i najprawdopodobniej nasz kraj znów otrzyma wysokie noty za profesjonalnš organizację wydarzenia, podobnie jak miało to miejsce w 2008 roku w Poznaniu, czy w 2013 roku w Warszawie. Jest także nowy szef resortu œrodowiska Henryk Kowalczyk i to on będzie przewodniczył obradom jako przewodniczšcy COP 24 z ramienia polskiego rzšdu.

Otwartym pozostaje pytanie, kto będzie koordynował merytoryczne przygotowania do szczytu, opracowywał polskie stanowisko negocjacyjne oraz plan kluczowych punktów do osišgnięcie podczas spotkani...