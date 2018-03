Trzeba walczyć ze stereotypami

Na otwarciu granic Polski i Ukrainy najbardziej zyskujš małe i œrednie firmy, które odpowiadajš za największš częœć naszej wymiany handlowej – mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczšcy Rady Programowej Forum Europa – Ukraina.

Rz: Czy nowelizacja ustawy o IPN z karami za negowanie zbrodni „ukraińskich nacjonalistów" to temat do dyskusji w tym kraju?

Zygmunt Berdychowski: Ukraina to kraj w stanie wojny, więc – siłš rzeczy – wokół tego ogniskuje się najwięcej rozmów, które sš obecne w przestrzeni publicznej. Jednak temat polityki historycznej cišgle powraca, odbija się raz mocniej, raz słabiej w debacie publicznej, bo przecież mamy do czynienia z państwem, które tak naprawdę jest w trakcie narodzin. Wydaje mi się jednak, że najbardziej zaskoczeni powrotem polityki historycznej do dyskursu publicznego sš chyba Niemcy. Oni uznali, że temat jest zamknięty, kompromis został wypracowany i obowišzuje. Nie wzięto pod uwagę, że to wymuszone przez komunistów bratanie się PRL z NRD i zrzeczenie się reparacji kiedyœ odżyje. Wystarczy, by niepodległe państwa wykształciły własne elity, co dzieje się właœnie, i problem wraca.

W relacjach polsko-żydowskich, polsko-ukraińskich oraz polsko-niemieckich elity były przeœwiadczone, że problemy sš rozwišzane. Debata nad tš ustawš pokazała, że poziom antypolonizmu na œwiecie jest zdumiewajšcy. Jesteœmy więc absolutnie na poczštku drogi wypracowywania kompromisów między naszymi narodami, choć niektórym wydawało się, że zrobione jest tak wiele.

Politycznie mamy kolejny kryzys z zabarwieniem historycznym. Czy wpłynie to na relacje gospodarcze?

To, co jest w tych relacjach gospodarczych najważniejsze, to kilkaset tysięcy osób z Ukrainy, które w Polsce już sš. Z reguły budzš sympatię, ponieważ przyjechały tu ciężko pracować. Wišże się z tym też ogromna zmiana mentalna samych Polaków, którzy w ostatnich dekadach dokonali gigantycznego postępu. Wszyscy dbajš o domy, gospodarstwa, otoczenie. Ukraińcy zawiozš to do siebie, podobnie jak wiedzę, że nie trzeba płacić łapówek, a demokratyczne wybory działajš. Oczywiœcie tych efektów nie osišgnš w cztery lata. My potrzebowaliœmy na to ponad 20 lat. Ale ten kraj też się będzie zmieniał.

Niestety zdarzajš się cišgle sytuacje takie jak wielomiesięczne zapowiedzi wójta Hruszowic o planach rozebrania pomnika UPA, na które nikt nie zareagował. Tymczasem 70 proc. tego typu upamiętnień po obu stronach granicy powstało bez zgody władz. Jednak ukraińskich upamiętnień jest w Polsce ok. 50–60, podczas gdy naszych tam – ok. 370. Ktoœ, kto chce prowadzić politykę w kategoriach „ile wy nam, tyle my wam", jest w katastrofalnym błędzie. Pomnik rozebrano, ale zaczęły się komplikacje.

Na Forum Europa – Ukraina ten temat się pojawi?

Podobnie jak w latach ostatnich, a mamy już 11. edycję Forum Europa – Ukraina, nie wprowadziliœmy do programu żadnych tematów historycznych. Staraliœmy się kiedyœ przy okazji Forum rozmawiać o wspólnym dziedzictwie totalitarnym naszych krajów, ale teraz nieprzypadkowo nie wprowadzamy tego tematu do porzšdku obrad. Czy to oznacza, że się nie pojawi? Tego nie wiem, jest to możliwe. Jednak nie przeceniałbym wpływu tego zagadnienia. Elity intelektualne na pewno o nim dyskutowały i dyskutujš, ale dla biznesu nie jest to chyba aż tak ważne.

Co zostało z entuzjazmu polskich firm, jeœli chodzi o inwestowanie na Ukrainie?

Na duże inwestycje stać tylko wielkie korporacje. Zatem ci, którzy się nad takim krokiem zastanawiali, już raczej majš go za sobš. Tym, kto najbardziej zyskuje na otwarciu granic między naszymi krajami, sš małe i œrednie przedsiębiorstwa. One także odpowiadajš za największš częœć naszej wzajemnej wymiany handlowej, która stale i bardzo szybko roœnie. Rok do roku mówimy o wzrostach rzędu 20–30 proc., co bioršc pod uwagę fakt, że Ukraina jest w stanie wojny, jest fenomenalnym zjawiskiem.

To pokazuje potencjał rynku właœnie dla mniejszych firm, w tym widzimy szansę na poprawę wzajemnych relacji gospodarczych. Ma na nich zyskiwać dużo podmiotów działajšcych w mniejszej skali, a nie jeden wielki projekt globalnej korporacji.

Jak ocenia to druga strona? Wiele ukraińskich firm, np. spożywczych, wybrało GPW na debiut, czyli nam ufajš. Z drugiej strony sš Ÿle odebrane awanse polskich menedżerów na wysokie stanowiska w ukraińskich firmach.

Polacy powinni być ostatniš grupš specjalistów, która może jechać na Ukrainę. Nie dlatego, że sš gorsi, ale z powodu skojarzeń, jakie to budzi wynikajšcych z kontekstu historycznego. Przez kilkaset lat ukształtował się stereotyp „Polak to pan" i nie jest tak łatwo go zmienić. A Polak jako menedżer, mówišcy im o trudnych decyzjach, koniecznoœci cięć itp. ten stereotyp tylko utrwala. Pomijam kwestię, ile oni tam zarabiali, a to przecież biedny kraj. To wszystko powinno na wejœciu dyskwalifikować zwłaszcza byłych polskich polityków, choć menedżerów też. W takiej atmosferze żadne reformy się nie powiodš, ponieważ dociera przekaz, że zagranica tak chce.

Polacy w latach 90. przeprowadzali reformy, bo byli przekonani, że komuna się skończyła i że nie ma innej drogi. Zmian zatem dokonywano nie dlatego, że chciała tego zagranica, choć akurat nasze wersje się pokrywały. Zagranica tego za nikogo nie da rady załatwić, sami muszš tego chcieć.

Inwestycje na Ukrainie sš bezpieczne? Prezes Jeronimo Martins powiedział niedawno, że kiedyœ to dla nich była ciekawa opcja, ale już nie.

To kraj w stanie wojny, a Rosja to silne państwo z wielkimi możliwoœciami wpływu na opinię publicznš na Zachodzie. Nie wolno o tym zapominać. Poœrednio i bezpoœrednio idzie przekaz, że Ukraina jest niestabilna, niepewna, lepiej jej unikać. Nie wiadomo, jakš częœć tego przekazu kreuje Rosja, ale stereotyp już powstał. Z perspektywy interesów Rosji to jedyna opcja, Ukraina nie może się wymknšć z rosyjskiej strefy wpływów, ponieważ wtedy Rosjanie mogliby zobaczyć, że można coœ zmienić. Gdyby Ukraina zaczęła bogacić się na wzór europejski, Rosjanie mogliby uwierzyć, że u nich też jest to możliwe, ponieważ od setek lat z Ukraińcami żyli razem. Na pół autorytarny system w Rosji czegoœ takiego, by nie wytrzymał.

Z drugiej strony Ukraina to biedny kraj, ludzie nie majš co wydawać. Po co tam budować sklepy, skoro ludzie pójdš na bazary, bo tam jest taniej. Na Ukrainie PKB w jeden rok spadł o 13 proc. Ludzie mówiš, że przed rewolucjš zarabiali 300 dol., a teraz jednš trzeciš z tego. To dla Polaków niewyobrażalna pauperyzacja, u nas nigdy się coœ podobnego nie wydarzyło. Dlatego nadal nie rozumiemy, co się na Ukrainie w ostatnich latach wydarzyło.

Ilu goœci spodziewacie się w Rzeszowie?

Zarejestrowanych mamy 1040 osób i prawie 30 dziennikarzy. Więcej niż rok temu, a chcemy, żeby Forum Europa – Ukraina było jeszcze większe. Rok temu po raz pierwszy towarzyszyły obradom Forum targi, wzorem Targów Wschodnich odbywajšcych się we Lwowie do 1939 r. To oferta skierowana do małych i œrednich firm. W tym roku przyjedzie 91 wystawców, co uważamy za doskonały poczštek. Każdemu życzyłbym podobnego, bioršc pod uwagę aurę politycznš.

W Rzeszowie sš na to warunki. Jeœli się uda, możemy zbudować największe w Europie wydarzenie dedykowane Ukrainie, także gospodarcze.