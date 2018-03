Kluczowy będzie efekt skali

Jeœli nie będziemy włšczeni w prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, możemy zaoferować produkty dla nich konkurencyjne – mówi prezes Nationale-Nederlanden PTE Grzegorz Chłopek.

Rz: Powszechne towarzystwa emerytalne sš niezadowolone z powodu wyłšczenia ich z prowadzenia powszechnych planów kapitałowych (PPK). Czemu państwu tak zależy na tworzeniu PPK?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Grzegorz Chłopek: Zależy nam na tym, by być częœciš tego projektu i do tego będziemy przekonywać ustawodawcę. Mamy wieloletnie doœwiadczenie w zarzšdzaniu aktywami emerytalnymi. Rozumiemy, dlaczego jako PTE w projekcie się nie znaleŸliœmy. Pierwotnie praca nad dwoma projektami, czyli utworzeniem PPK oraz ustawa o likwidacji OFE i przeniesieniu 75 proc. aktywów OFE na prywatne konta IKZE, miała być prowadzona razem. Po przekształceniu PTE w TFI zaangażowanie w PPK nastšpiłoby automatycznie i nie trzeba byłoby zmieniać zapisów. I to jest też uzasadnienie, dla którego PTE powinny być włšczone w ten program. Teraz nie wiemy, kiedy PTE majš zostać przekształcone w TFI. Warto, by to się stało jak najszybciej, ale może być to opóŸnione w stosunku do utworzenia PPK, dlatego będziemy dšżyli do zmian w projekcie obecnej ustawy. Jeœli nie zostaniemy włšczeni, to okaże się, że oferujemy produkty konkurencyjne dla planów kapitałowych. Z punktu widzenia powszechnoœci tego programu byłoby lepiej, aby wszystkie podmioty były włšczone i wspólnym głosem namawiały do udziału w nim oraz budowy oszczędnoœci emerytalnych.

Ale jeżeli dojdzie do likwidacji OFE, to wtedy PTE będš mogły tworzyć PPK.

Wtedy będzie za póŸno, nie można bowiem prowadzić akwizycji wtórnej po podpisaniu już umowy. Jeżeli pracodawcy podpiszš pierwszš umowę, to pewnie niewielki procent zdecyduje się na zmianę podmiotu, który będzie dostarczał PPK. Poczštkowy podział będzie miał wpływ na kształt, jaki ten rynek będzie miał potem. Z tego powodu wszystkim zależy na tym, żeby istnieć w programie od poczštku i mieć równe szanse. Drugim elementem, na który wskazujemy, jest wšskie gardło, jakie stworzy się w podmiocie akceptujšcym statuty, czyli KNF. Nie dziwię się przewodniczšcemu, który apeluje o wzmocnienie KNF. W jednym czasie będzie dużo podmiotów zainteresowanych rejestracjš nowych funduszy i zmianami statutów obecnych funduszy. Wydawanie zezwoleń przez nadzór będzie miało wpływ na to, kto będzie od poczštku mógł uczestniczyć w programie.

PTE chciałyby prowadzić PPK, a projekt ustawy tego nie przewiduje. Dla odmiany TFI nie palš się do PPK, choć będš mogły je prowadzić. Skšd ta różnica w podejœciu?

Majš mieszane uczucia, ale ja się im nie dziwię. Ten projekt dotyczy oszczędnoœci długoterminowych, gdzie składka jest mała. PTE sš przyzwyczajone do takiej struktury kosztów i opłat. Nas charakteryzuje długi horyzont inwestycyjny. Tymczasem, jeżeli zrobimy analizę jednego z większych parasolowych funduszy inwestycyjnych, to po dwóch latach œrednio cały fundusz będzie wypłacony przez uczestników. Oznacza to, że obecni klienci funduszy inwestycyjnych majš bardzo krótki horyzont inwestycyjny. Zupełnie inny charakter majš inwestycje zarzšdzane przez PTE, które z założenia majš charakter dłuższy. Gdy robiliœmy wstępnš analizę, przy obecnie wpisanych w projekcie dodatkowych kosztach przeciętny rachunek mógłby przynieœć pierwsze profity dla instytucji zarzšdzajšcej dopiero po oœmiu–dziewięciu latach i to przy dodatkowym założeniu, że osoba cały czas jest zatrudniona i odprowadza składki co miesišc. Nie jest to horyzont inwestycyjny, który obecnie przyœwieca TFI. W konsekwencji konkurencja może być ograniczona do kilku dużych podmiotów, bo małe mogš się wystraszyć wysokich barier wejœcia.

Dla nich problemem sš też niskie opłaty.

PTE przy takich opłatach radzš sobie dobrze. Jesteœmy w stanie utrzymać aktywa za 1,25 proc. rocznie, co jest wymagane przez rekomendacje KNF. PTE przy tym samym poziomie opłat majš bezpiecznš pozycję kapitałowš i wyniki. To jest kwestia akceptacji, że ten horyzont inwestycyjny jest dłuższy niż ma to miejsce dla przeciętnego funduszu inwestycyjnego. Kluczowe znaczenie dla dochodowoœci instytucji zarzšdzajšcej ma efekt skali. Jeœli jakaœ instytucja nie osišgnie odpowiedniej skali, to produkt nie będzie dla niej opłacalny. Problemem może być niebezpieczeństwo zmiany przepisów. Jest to œwieże doœwiadczenie z innego kraju, gdzie podobny program był wdrażany kilka lat temu. Niedawno w Turcji jeden przepis został tak zmieniony, że doprowadziło to do klęski programu – zmieniono prawo i pozwolono bez żadnych konsekwencji wypłacić wypracowane pienišdze, co zrobiło 80 proc. uczestniczšcych.

My również nie możemy się zabezpieczyć na wypadek zmian, które w przyszłoœci mogš wprowadzić politycy.

Jeżeli chcemy mieć dobry system, to potrzebujemy stabilnoœci. To nie jest krótkoterminowy program i skala zysków dla uczestników roœnie wraz z okresem oszczędzania. Tak jak to ma miejsce w przypadku OFE. OFE sš najtańszym produktem na rynku, bardzo transparentnym i osišgajšcym najlepsze wyniki.

Czy nie lepiej byłoby w takim razie zostawić OFE?

Nie można porównywać OFE z PPK. Pienišdze zgromadzone w OFE – po wyroku Trybunału Konstytucyjnego – sš bez wštpienia œrodkami publicznymi. Jeżeli PPK sš œrodkami prywatnymi, to nie można ich wkładać do jednego koszyka z OFE, gdyż to podważyłoby zaufanie do reformy. Sukces PPK zależy od gwarancji, że te pienišdze rzeczywiœcie sš i pozostanš prywatne. Im mniej państwa w tym systemie, tym większa szansa, że ludzie w niego uwierzš. Apelujemy o dużš stabilnoœć systemu, gdyż trzeba odbudować zaufanie po tym, gdy częœć aktywów OFE trafiła do ZUS. Zapowiadane przekształcenie OFE w IKZE i przekazanie tych aktywów w prywatne ręce Polaków jest dobrym krokiem do odbudowy tego zaufania.

Kto najwięcej zyska na wprowadzeniu PPK?

System PPK wspiera osoby zarabiajšce najniższe kwoty, gdyż one dostanš najwyższe procentowo dopłaty od państwa.

Ale te osoby często decydujš się na wyjœcie z systemu.

Bo dla nich każde 20 zł, które muszš wyjšć z kieszeni, jest doœć ważne. Te osoby majš też najmniejsze zaufanie do systemów państwowych, na który muszš wyłożyć własne pienišdze.

Czy nie ma obaw, że emeryci wykorzystajš pienišdze zgromadzone w PPK w cišgu pierwszych 10 lat po osišgnięciu wieku emerytalnego?

Proces inwestowania w składkę i tego, co zbieramy na emeryturę, nie kończy się po osišgnięciu wieku emerytalnego, ale może trwać jeszcze nawet kilkadziesišt lat. W przypadku PPK, jeœli zdecydujemy się wypłacać pienišdze w ratach minimum przez 10 lat, to będziemy korzystać z preferencji podatkowych. W PPK będziemy mogli zdecydować, co chcemy zrobić ze œrodkami w nich zgromadzonymi po osišgnięciu wieku emerytalnego: czy wypłacimy wszystkie pienišdze i przelejemy je do instytucji, która zapewni nam dożywotnie wypłacanie emerytury, czy też zdecydujemy się na wypłacanie okreœlonej sumy przez – z góry ustalonš – liczbę lat. Każde z tych rozwišzań ma zalety i wady. Œredni czas życia na emeryturze to 17 lat. Do nas należy decyzja, czy wolimy otrzymywać większe wypłaty przed krótszy czas bycia na emeryturze, czy też niższe kwoty, ale gwarantowane na dłuższy okres. Pomocne może być spojrzenie na tę kwestię oczami najstarszej osoby w rodzinie – a co, jeœli ja również będę tyle żył? Jaki produkt jest dla mnie optymalny? Zawsze patrzę z perspektywy mojej babci – żyła 102 lata, czyli 42 lata na emeryturze. Sukces PPK będzie zależał od tego, czy kultura oszczędzania będzie przenoszona z pokolenia na pokolenie. Jeœli nie będziemy systemu drastycznie zmieniać, to kolejne pokolenia będš przekonywać się do tego, że trzeba i warto oszczędzać.

CV

Grzegorz Chłopek jest prezesem Nationale-Nederlanden PTE od 2012 r. Wczeœniej pełnił funkcję wiceprezesa zarzšdu oraz dyrektora ds. inwestycji i ładu korporacyjnego. Ukończył Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ma tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).