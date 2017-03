Małgorzata Rusewicz: Polacy wierzą, że pieniądze z OFE należą do nich

Rz: Czy wynik badania CBOS panią zdziwił?

Raczej potwierdza to, co można usłyszeć w prywatnych rozmowach. Przekonanie, że środki zgromadzone w OFE należą do ubezpieczonych, że to są ich pieniądze, jest wśród Polaków niemal powszechne. Koncepcja sformalizowania tego poczucia, zmiany formalnoprawnego statusu tych środków z publicznych na prywatne, musi w konsekwencji spotkać się z pozytywną oceną społeczną.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na utrzymującą się pozytywną ocenę rozwiązania, w którym pracownicy dodatkowo mają oszczędzać na emeryturę przy współudziale pracodawców. Ubiegłoroczne badania Europejskiego Kongresu Finansowego, zrealizowane przez prof. Czapińskiego, wskazywały na wysoką, blisko 70-proc., gotowość Polaków do oszczędzania w tym modelu. Wyniki obecnego badania potwierdzają tę tendencję.

Z kolei zauważalna liczba odpowiedzi, w których respondenci nie chcą lub nie potrafią ocenić danych rozwiązań, wskazuje na potrzebę zwiększania społecznej świadomości w zakresie zabezpieczenia emerytalnego, podjęcia szeroko zakrojonych działań informacyjnych i edukacyjnych.

Jak pani ocenia pomysł pracowniczych planów kapitałowych oraz przekazania 75 proc. pieniędzy zgromadzonych na rachunkach w OFE na nowe IKE?

Zapowiedziane przez rząd rozwiązania dotyczące kapitałowej części systemu emerytalnego wpisują się w światowe trendy radzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi ze zmian demograficznych. Korzystają z najlepszych wzorców, dopasowując je do polskich realiów. Ich wielką zaletą jest to, że są realne i wkrótce powinny wejść w życie, stanowiąc odpowiedź na wiele problemów.

Co reforma będzie oznaczała dla rynku kapitałowego?

Szacuje się, że roczna podaż krajowego kapitału na tym rynku wniesie 12–22 mld zł. Do tego planowane jest poszerzenie katalogu możliwości inwestycyjnych, wprowadzenie nowych instrumentów. Mądre skorelowanie tych czynników będzie miało dwa zasadnicze efekty. Po pierwsze, podniosą one efektywność i bezpieczeństwo inwestycji, w tym inwestycji przyszłych emerytów, po drugie, poszukującym kapitału pozwolą na zdobycie stabilnego, optymalnego kosztowo jego źródła. Biorąc pod uwagę, że gros tych procesów będzie zachodziło pomiędzy polskimi podmiotami, śmiało możemy myśleć o tych zjawiskach w kategoriach patriotyzmu gospodarczego. Jednocześnie zmiany te pozwolą na znaczące zwiększenie roli polskiego rynku kapitałowego w regionie, przyciągną jeszcze więcej inwestorów i poszukujących finansowania z zagranicy.