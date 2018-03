Inwestycje zaczynają się spinać

Inwestycje zaczynajš się spinać Adobe Stock

Polska kolej przez lata była zaniedbana. Znacznie częœciej słyszeliœmy o kolejnych likwidowanych połšczeniach niż o nowych otwieranych stacjach. Niszczały dworce. Wielka szkoda, bo utrudniało to chociażby dojazdy do pracy, a jednoczeœnie często były to architektoniczne perełki. Pasażerowie przesiadali się na transport drogowy, więc to budowa dróg i autostrad ruszyła jako pierwsza.