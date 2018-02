Prezes węgierskich linii lotniczych Wizz Air Josef Varadi: Nie ruszę się z Lotniska Chopina

W Polsce wyczuwalny jest protekcjonizm i wspieranie narodowego przewoŸnika – mówi prezes węgierskich linii lotniczych Wizz Air Josef Varadi.

Rz: Niedawno Porty Lotnicze podpisały z samorzšdem Radomia list intencyjny w sprawie inwestycji w tamtejsze lotnisko, dokšd majš być przeniesione z Warszawy loty linii niskokosztowych i czarterowych. Jak zapatruje się pan na latanie z Radomia?

No cóż, mogę tylko powiedzieć, że dużo się w Polsce zmienia i wyraŸnie widać protekcjonizm. Prace sš na wstępnym etapie i nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglšdało to drugie lotnisko ani co stanie się z Modlinem. Moim zdaniem władze Lotniska Chopina powinny się skupić na tym, by zwiększyć przepustowoœć portu, bo do jego zapełnienia jeszcze daleko. Nie przyjmuję do wiadomoœci takiej argumentacji. Do tego œwiat transportu lotniczego szybko się zmienia, zaciera się podział na przewoŸników sieciowych i low-costy i oba te segmenty ze sobš współpracujš. Widzimy, jak dużš rolę w siatce Lufthansy odgrywa Eurowings ...