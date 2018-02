Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala: Najpierw produkt, później giełda

Zmiana systemu wynagrodzeń górników i obniżka kosztów to najważniejsze zadania przewidziane na ten rok – mówi prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.

Rz: W 2017 r. Polskiej Grupie Górniczej nie udało się wykonać ani planu wydobywczego, ani planu inwestycyjnego. Gdyby nie wzrost cen węgla, spółka zapewne nie podniosłaby się z kryzysu. Z czego wynikały te trudnoœci?

odchylenie od planu wydobywczego wyniosło ok. 4 proc., zatem nie należy go uznawać za bardzo wysokie, zaœ poziom realizacji inwestycji nie powinien zagrozić produkcji na przyszłoœć. Proszę pamiętać, że szereg inwestycji to zakupy sprzętu, gdzie jesteœmy ograniczeni prawem zamówień publicznych. Odwołania, zapytania, czasem zbyt wysoka cena skutkujš przedłużeniem procesu zakupowego i tym samym inwestycyjnego. Pienišdze na ten cel pozostajš w firmie i nic złego się nie dzieje. Pragnę przypomnieć, że poziom osišgniętej produkcji odpowiada przecież temu, co prezentowaliœmy w strategii – a tam œredniorocznie to miało być właœnie 30 ...