W turystyce najlepiej działa marketing szeptany

Tylko w Warszawie mieszka ok. 200 tys. osób skłonnych do skorzystania z dóbr luksusowych. Sš w stanie więcej zapłacić, ale i więcej wymagajš – mówiš prezes i wiceprezes Grupy BFC.

Rz: Do kogo kieruje swojš ofertę Grupa BFC?

Maciej Szpot, Łukasz Adamowicz: Jesteœmy w stanie zorganizować wyjazd dla klienta indywidualnego i firmowego. Ta sama osoba może jechać z nami na narty, wybrać się na wakacje z rodzinš, zamówić wyjazd dla pracowników czy partnerów bšdŸ zorganizować konferencję w naszym hotelu. Działamy od 1992 roku. Wtedy podjęliœmy decyzję, że nie założymy dużego biura podróży, mimo że już byliœmy największym w Polsce organizatorem wyjazdów zimowych. Wówczas wyjazd na narty do Włoch czy Austrii był absolutnym luksusem. Równoczeœnie zauważyliœmy, że rynek korporacyjny szukał organizatorów imprez incentive i z czasem doszło do ogromnego wzrostu popytu na takš usługę. Rosły również wymagania wobec organizatora tego typu wyjazdów, wszystko musiało być zorganizowane perfekcyjnie. Nasza dzisiejsza oferta to komple...