WP o krok od nowych przejęć

Prowadzimy rozmowy z kilkoma podmiotami polskimi i zagranicznymi. Głównie przyglšdamy się firmom e-handlowym i innym, które mogłyby wzmocnić pozycję spółek, które już w tym segmencie mamy – mówi prezes Wirtualnej Polski Holding Jacek Œwiderski.

Jak wypadł IV kwartał na rynku reklamy internetowej i jak to wróży na ten rok całej branży i WP?

Jacek Œwiderski: Końcówka roku była dla rynku dobra, branża miała wiatr w plecy, czujemy, że nastšpiło ożywienie. Mamy nadzieję, że nie było to spowodowane końcówkš roku, kiedy reklamodawcy wydajš budżety, których nie udało się wydać wczeœniej. Liczymy, że trend utrzyma się także w tym roku.

A jak wyglšda rynek, kiedy się odejmie wzrosty Google i Facebooka?

Zależy od tego, jak zdefiniujemy rynek, bo my się przecież nie różnimy od Google i Facebooka w tym, co robimy w Domodi czy Homebooku. Kiedy patrzymy na dynamikę całego naszego segmentu on-line vs. rynek, nasze wyniki rosnš tam w tempie zbliżonym do Google i Facebooka. Z naszych analiz wynika, że Google rozwija się w tempie ok. 10 proc. rocznie, a przychody Facebooka rosnš o ok. 20 proc. My, h...