Wojciech Trojanowski i Alfred Watzl: Rośnie rynek, ale i koszty

Sytuacja jest wyjštkowa, wszyscy uczestnicy rynku budowlanego powinni się porozumieć, jak rozsšdnie działać – mówiš członkowie zarzšdu Strabagu Wojciech Trojanowski i Alfred Watzl.

Wojciech Trojanowski: W ubiegłym roku obchodziliœmy 30-lecie działalnoœci Strabagu na polskim rynku i jesteœmy dumni z tego, że pomimo wahań koniunktury na przestrzeni lat udało nam się zbudować solidnš firmę. Strabag zakończył rok z dużym portfelem zleceń, o ponad miliard złotych większym niż rok wczeœniej (obecnie to rekordowy rzšd wielkoœci 6 mld zł – red.). Wzrost wartoœci portfela notowaliœmy we wszystkich segmentach.

Stale pozyskujemy nowe kontrakty we wszystkich obszarach budownictwa, w ostatnim roku doszły nowe zlecenia na rynku kolejowym. Jeżeli chodzi o wyniki grupy w Polsce, to będš one nieco słabsze niż w latach 2015 i 2016 (przychody wyniosły odpowiednio 3,8 mld i 3,4 mld zł, a zysk netto 178 mln i 230...