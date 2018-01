Prezes Huawei na Europę Środkową: Umocniliśmy pozycję w regionie

W krajach Europy Œrodkowowschodniej i Skandynawii sprzedaliœmy w 2017 roku o ponad 20 proc. smartfonów więcej niż w 2016 roku. Jesteœmy bliżsi celu – mówi prezes Huawei Consumer Business Group na te rynki Yanmin Wang.

Rz: Jaki był 2017 rok dla Huawei, patrzšc z perspektywy nadzorowanego przez pana regionu?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Yanmin Wang: Miło mi ogłosić, że w zeszłym roku nasz koncern umocnił pozycję rynkowš w regionie Europy Œrodkowej i krajów skandynawskich. Nasza sprzedaż smartfonów, liczšc na sztuki, wzrosła o ponad 20 proc. w porównaniu z rokiem 2016. To bardzo dobry prognostyk na 2018 rok, w którym nie planujemy spoczšć na laurach i chcemy dostarczyć na rynek nowe bardziej intuicyjne i przystępne cenowo produkty. Wierzymy, że przybliży to nas do ostatecznego celu, a ten cel to stać się graczem numer jeden na rynku smartfonów z systemem Android.

Jakie sš wyniki sprzedaży w Polsce i prognozy na najbliższe lata?

Polska jest jednym z największych, strategicznych rynków Huawei w regionie. W ostatnich latach, pozycja naszego biznesu konsumenckiego jest w Polsce coraz mocniejsza: w trzec...