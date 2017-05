Adam Andruszkiewicz: Nie poluję na gejów

Polska idea narodowa wykreowała myśl wolnorynkową. Kto jest twórcą złotego? Endek. Polska myśl geopolityczna to był Dmowski, który znał siedem języków. To były ówczesne elity i do tego chcę nawiązywać - mówi Adam Andruszkiewicz, poseł Kukiz'15 i prezes Stowarzyszenia Endecja.

Plus Minus: Jak się imprezuje na Podlasiu?

Adam Andruszkiewicz: Zawsze podkreślam, że to miejsce pięknych kobiet i dobrej muzyki. W końcu disco polo pochodzi z Podlasia. Mamy tu też zagłębie dobrego alkoholu, czyli bimbru.