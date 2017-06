Grunty na wagę złota

Dobra lokalizacja, stosunek ceny zakupu gruntu do możliwej do wybudowania powierzchni oraz czas potrzebny na zagospodarowanie działki to kluczowe parametry. Nic więc dziwnego, że deweloperzy, czy to specjalizujący się w powierzchniach komercyjnych czy mieszkaniowych, toczą walkę o ziemię – nie mogąc przy tym licytować zbyt agresywnie, jeśli projekt ma przynieść sensowny zwrot.

To wielka sztuka – zwłaszcza gdy ceny mieszkań czy czynszów za powierzchnie biurowe są stabilne. Presja na efektywne i szybkie działanie wzrasta, gdy chodzi o projekty w obszarach rozgrzanych inwestycyjnie, do takich np. zalicza się ostatnio warszawska Wola. Zakupowy szturm i wyścig z czasem o zielone światło na budowę zmusiły niektórych inwestorów do całkowitej zmiany koncepcji. Charakterystyczny biurowiec Prosta Tower był w zamyśle projektem mieszkaniowym, z kolei na działkach, gdzie rosną apartamentowce Mennica Residence, w oryginalnej koncepcji miały powstać biura.