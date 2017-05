Patriotyzm podszyty sprytem

Anita Błaszczak

Foto: Fotorzepa, Waldemar Kompała

Gdy wkrótce po wejściu Polski do Unii Europejskiej pytałam specjalistów od marketingu o to, czy i kiedy nasze marki zrobią karierę za granicą, większość odpowiadała podobnie – będzie to możliwe wtedy, gdy sami Polacy zaczną je doceniać. Kilkanaście lat po tamtych rozmowach ten warunek został w dużej mierze spełniony; ankiety badające różne aspekty patriotyzmu polskich konsumentów potwierdzają, że doceniamy rodzime produkty i marki.