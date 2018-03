Nadciąga elektryczna rewolucja

Za trzy lata po naszych drogach może jeŸdzić 50 tys. aut na pršd. A to dopiero poczštek – mówi prezes stawiajšcej ładowarki firmy Greenway Polska Rafał Czyżewski.

Rz: Najszybciej na rynku rozwijacie sieć e-ładowarek. Ile chcecie ich mieć w Polsce?

Dziœ mamy 33 działajšce stacje szybkiego ładowania. W tym roku powstanie jeszcze 60 takich punktów, a w planach do 2020 roku jest budowa łšcznie 200 stacji. Tylko do końca marca postawimy dziesięć kolejnych. Niestety, przez pewien czas nie będš one dostępne dla klientów.

Dlaczego?

Urzšd Dozoru Technicznego (UDT) nie jest w stanie dopuœcić ich do eksploatacji, co jest wymogiem nowej ustawy o elektromobilnoœci. Brakuje rozporzšdzenia, na podstawie którego UDT ma prowadzić badania techniczne. Ma się ono pojawić w pierwszym półroczu. Innš możliwoœciš jest nowelizacja przepisów ustawy o elektromobilnoœci w ramach ustawy o biopaliwach. Znajduje się tam propozycja, by stacje wybudowane po wejœciu w życie ustawy mogły działać bez dopuszczenia UDT przez 12 miesięcy od pojawienia się rozporzšdzeń technicznych.

Wstrzymacie więc inwestycje?

Nie chcemy ich wstrzymywać, bo zatrudnieni podwykonawcy majš swoje harmonogramy. Z kolei my korzystamy przy realizacji tego projektu ze œrodków unijnych, z których się rozliczamy. Zakładam, że to przejœciowy okres i sytuacja wkrótce się wyjaœni.

Podczas prac nad ustawš o elektromobilnoœci sygnalizowaliœcie, że wasze ładowarki w centrach handlowych nie zostanš uznane za publiczne i przestanš działać, bo sš podłšczone do sieci wewnętrznych tych obiektów, a nie do sieci dystrybutorów energii. Ile trzeba dopłacić za podłšczenie do sieci dystrybutorów?

Ustawa obniża czterokrotnie koszty opłat za przyłšczenie do sieci dystrybucyjnej. Do tej pory œrednio kosztowało to około 10 tys. zł, teraz będzie to około 2,5 tys. zł za punkt, co stanowi œrednio 1–2 proc. kosztu takiej inwestycji. Zakładamy, że problem z przyłšczeniem do sieci wewnętrznej zostanie rozwišzany nowelizacjš zawartš w ustawie o biopaliwach. Tam okreœlono, że ogólnodostępna ładowarka może być przyłšczona do sieci wewnętrznej innego obiektu. Jeœli nowela wejdzie w życie, to sygnalizowane ryzyka zostanš usunięte.

Może to niezbyt dobry moment na wprowadzenie opłat za korzystanie ze ładowarek? Dlaczego zdecydowaliœcie się na to, choć nadal nie można przejechać Polski autem na pršd?

W wielu miejscach jest to już możliwe. Tak jest np. na autostradzie A4, gdzie mamy już dobre pokrycie, a także na A1 z Gdańska do Katowic. Z kolei na A2 brakuje nam tylko jednego punktu w drodze z Poznania do Warszawy. Już teraz nasza sieć ponad 30 szybkich ładowarek znacznie poprawiła możliwoœć poruszania się autem elektrycznym po Polsce. Bezpłatne œwiadczenie usług miało charakter przejœciowy. Ten okres wykorzystaliœmy na budowę sieci, wdrażanie procesów obsługi klienta. Żadna firma nie może jednak funkcjonować bez przychodów, bo wtedy nie jest w stanie się rozwijać. Zdajemy sobie jednak sprawę, że po wprowadzeniu opłat znacznie spadnie popyt na ładowanie na stacjach. Do tej pory częœć osób korzystała z naszej sieci, nawet gdy miały alternatywę w postaci ładowania z gniazdka.

Wasze ceny sš wysokie. I choć zacznš obowišzywać od maja, to już zarzuca się wam zabijanie rynku.

Na tle innych europejskich krajów nasze ceny sš atrakcyjne, m.in. dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. Œrednia cena usługi szybkiego ładowania w Europie jest wyższa o ok. 25 proc. Sš też kraje z niższymi stawkami, ale sš tam rozbudowane mechanizmy wsparcia dla operatorów stacji. Trzeba pamiętać, że oferujemy usługę 10–15-krotnie szybszego ładowania niż ze zwykłego gniazdka. Według deklaracji naszych klientów ok. 70 proc. energii do samochodu elektrycznego pobierane jest w trakcie postoju nocnego, kiedy jej koszt jest najniższy. Resztę popytu zaspokajajš ładowarki publiczne. My chcemy zaspokajać potrzeby kierowców wtedy, gdy chcš oni przejechać dłuższy dystans, a długotrwałe ładowanie z wolnej ładowarki nie wchodzi w grę. Szacujemy, że w taki sposób pobierane będzie ok. 20 proc. energii do aut. Przy takich założeniach za przejechanie 100 km zapłacimy œrednio 11 zł, co jest równoważne z kosztem zakupu 2,4 litra paliwa.

A jeœli ktoœ stale korzysta z szybkich, płatnych ładowarek?

Wtedy przy œrednim zużyciu pršdu na poziomie 18 kWh na każde 100 km zapłacimy 34 zł. To zużycie realne. Przy ekonomicznej jeŸdzie może ono być niższe nawet o 30 proc.

Kierowca będzie płacił za kilowatogodziny. A przecież chcieliœcie, by opłata była za minutę ładowania.

Zdecydowaliœmy tak po przeprowadzeniu ankiet wœród klientów. Dla znakomitej większoœci z nich kilowatogodzina jest jednostkš bardziej zrozumiałš. To iloœć pobranej energii decyduje o tym, ile kilometrów przejedzie samochód elektryczny. Dodatkowo w przypadku rozliczeń opartych na minutach pojawia się problem różnej mocy ładowania zależnej od warunków zewnętrznych, np. temperatury otoczenia czy liczby aut ładujšcych się z jednej ładowarki.

W Europie płaci się za kilowatogodzinę czy minutę?

Z tym bywa różnie i trudno okreœlić dominujšcy model. Sš też inne rozwišzania, jak np. w Niemczech. Tam płaci się miesięczny abonament, a następnie opłatę za każde zainicjowane ładowanie.

Kiedy będziecie rentowni przy takim poziomie cen?

Jeszcze przez jakiœ czas nie będziemy zarabiać, gdyż rynek samochodów elektrycznych w Polsce dopiero startuje. Inwestujemy jednak w przyszłoœć i wierzymy w jego dynamiczny rozwój. Trzeba pamiętać, że nasze stacje ładowania generujš istotne koszty. Utrzymanie jednej ładowarki, szczególnie przyłšczonej do sieci operatora, pochłania kilka tysięcy złotych miesięcznie, co obejmuje koszt stałych opłat za moc umownš, koszty serwisu, wynajmu miejsca, obsługi klienta itd. Do tego dochodzš koszty samej energii elektrycznej. Na rentownoœć działalnoœci istotnie wpływa więc stopień wykorzystania infrastruktury. Dopiero gdy będzie ona wykorzystywana kilka godzin w cišgu doby, będzie mogła przynosić dochód. Uzyskanie takiego poziomu nie jest jednak możliwe przy ok. 2 tys. samochodów elektrycznych w Polsce, ale raczej 50 tys.

Kiedy takš ich liczbę zobaczymy?

Moim zdaniem najbliższe dwa lata będš przełomowe, a będzie to wynikało przede wszystkim z działań producentów aut. Niedługo zobaczymy wiele nowych modeli pojazdów w coraz przystępniejszych cenach, z większym zasięgiem. Zakładam więc, że poziom 50 tys. pojazdów na pršd jest realny za trzy lata. To dopiero poczštek. Kolejne lata będš rewolucjš na rynku samochodów, a pojazdy elektryczne będš na drogach powszechnie widziane.

Przy waszych ładowarkach będš magazyny energii. Ile takich punktów planujecie i czy będziecie je wyposażać także w panele słoneczne?

Zamierzamy zainstalować do dziesięciu magazynów. Na razie mamy jednš takš instalację, gdzie testujemy rozwišzania techniczne. Magazyn umożliwi między innymi ładowanie pojazdów z maksymalnš mocš ładowarki nawet w miejscu z ograniczeniem mocy przyłšczeniowej. Dzięki temu będziemy też mogli ograniczać koszty opłat dystrybucyjnych. Jeœli chodzi o panele fotowoltaiczne przy stacjach, to wydaje się, że jest to naturalny kierunek rozwoju dla takich firm jak nasza. W przyszłoœci na pewno weŸmiemy takie projekty pod rozwagę.

Ile z planowanych 200 ładowarek stanie na stacjach zagranicznego partnera paliwowego? Możecie ujawnić jego nazwę?

Prowadzimy rozmowy o warunkach technicznych zainstalowania kilkunastu szybkich ładowarek na stacjach naszego partnera. W tym przypadku nie mogę jeszcze ujawniać szczegółów. Nie jest to jednak jedyny nasz partner. Przykładowo dwie ultraszybkie ładowarki postawimy w przyszłym roku na autostradzie A1 zarzšdzanej przez Gdańsk Transport Company. Mamy też umowy z dużymi sieciami handlowymi, np. Auchan, Ikea Centers czy Atrium, gdzie stawiamy nasze stacje.

Jaki będzie koszt inwestycji?

W sumie na budowę sieci szybkich i ultraszybkich ładowarek w Polsce do 2020 roku wydamy około 25 mln zł. Dotacja unijna na ten cel to 60 proc. tej kwoty.

CV

Rafał Czyżewski został prezesem Greenway Polska w lutym 2017 roku. Wczeœniej kierował Energš-Operator, dystrybucyjnš spółkš gdańskiego koncernu energetycznego. Na obecnym stanowisku odpowiada za strategię i zarzšdzanie firmš, której celem jest budowa pierwszej, kompleksowej, publicznej sieci szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych nad Wisłš.