Francja: W najnowszym sondażu Macron zwiększa przewagę nad Le Pen

Wyniki sondażu podano do wiadomości w piątek po południu. O północy z piątku na sobotę rozpoczyna się cisza wyborcza, podczas której zakazane jest prowadzenie kampanii i publikowanie wyników sondaży.

Cztery inne sondaże, których wyniki opublikowano w piątek, również wskazują na znaczną przewagę Macrona stosunkiem głosów 62 do 38. Piąty sondaż daje mu nieco mniej - 61,5 proc. głosów.

Do głosowania uprawnionych jest ok. 47,5 mln Francuzów. Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę w godz. 8-19 (w dużych miastach do godz. 20). Głosowanie na terytoriach zamorskich odbędzie się już w sobotę.