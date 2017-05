Kandydat Le Pen na premiera: Macron chce zatrzymać Francję w więzieniu UE

Le Pen w sobotę ogłosiła, że jeśli 7 maja zwycięży w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji, mianuje premierem gaullistę i przeciwnika UE Dupont-Aignana.

- Wybranie Emmanuela Macrona, juniora, niedojrzałej i kłopotliwej wersji Francois Hollande'a, oznaczałoby definitywne zamknięcie Francji w unijnym więzieniu - powiedział na wiecu FN przywódca "Powstań Francjo" - małej nacjonalistycznej prawicowej partii, która w ubiegły piątek zawarła sojusz z Marine Le Pen.

- To, o co chodzi w tę niedzielę, o co chodzi w 2017 roku, to uratować Francję - powiedział, odnosząc się do niedzielnej II tury wyborów, w której Le Pen zmierzy się z Macronem. - Będzie to możliwe jedynie na drodze odzyskania naszej niepodległości (...) i budowy jedynej Europy, jak może funkcjonować, Europy narodów (...) współpracujących ze sobą nad konkretnymi projektami - dodał.

Kandydat partii “Powstań Francjo” w pierwszej turze wyborów z 23 kwietnia zdobył 4,7 proc. głosów.