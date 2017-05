Dwójka kandydatów na prezydenta walczy w decydującej debacie

Od samego początku temperatura debaty była wysoka. Le Pen określiła Macrona jako "bankiera z uśmieszkiem" i człowieka, który reprezentuje "globalizację i uberyzację".

Zaatakowany przez Le Pen za to, że nie broni francuskich firm, by nie były sprzedawane zagranicznym koncernom, Macron oświadczył, że jego rywalka nie jest odpowiednio przygotowana do debaty i nie sprawia wrażenia rozumiejącej kwestie gospodarcze.

"Mówi pani głupstwa" - powiedział Macron, który za rządów ustępującego prezydenta Francois Hollande'a był przez jakiś czas ministrem gospodarki.

Francuscy wyborcy udadzą się w najbliższą niedzielę do urn wyborczych, by w drugiej turze głosowania zdecydować, czy na czele kraju stanie szefowa Frontu Narodowego Marine Le Pen, czy szef Partii En Marche!, centrysta Emmanuel Macron. Według sondaży faworytem wyborów jest Macron.