Francja: Komisja Wyborcza ostrzega media przed publikacją zhakowanych materiałów

Komisja, która nadzoruje kampanię prezydencką, napisała w oświadczeniu, że rozpowszechnianie tych materiałów jest przestępstwem.

Komisja "podkreśla, że rozpowszechnianie takich danych, uzyskanych w drodze oszustwa, a które mogłyby według wszelkiego prawdopodobieństwa być pomieszane z fałszywymi informacjami, można scharakteryzować jako wielorakie przestępstwo, które może spowodować odpowiedzialność karną jego autorów".

Sztab Macrona ogłosił w piątek wieczorem, że padł ofiarą "zmasowanego ataku" niezidentyfikowanych hakerów po tym jak do sieci przeniknęło ok. 9 gigabajtów dokumentów i danych, w tym finansowych.

W niedzielę, we Francji odbędzie II tura wyborów prezydenckich, w której Macron zmierzy się z kandydatką ze skrajnej prawicy Marine Le Pen. Według ostatniego sondażu opublikowanego w piątek przed ciszą wyborczą wygrywa on ze swą rywalką stosunkiem 63 do 37.