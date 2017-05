Polscy politycy na Twitterze o wygranej Emmanuela Macrona w wyborach prezydenckich we Francji

"Uff" - tak wybór Macrona na prezydenta skomentowała na Twitterze posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus.

Z kolei europosłanka PO Róża Thun zaapelowała na Twitterze o to, by "przestać chrzanić o rozpadzie UE!!!". Dodała, że "kolejny kraj dokonał wyboru proeuropejskiego" (nawiązanie do wyniku wyborów parlamentarnych w Holandii i wyborów prezydenckich w Austrii).

Natomiast Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej wyraziła radość z powodu "zatrzymania prawicy" we Francji.

Paweł Rabiej z Nowoczesnej, przy okazji wyboru Macrona przypomniał, że jakiś czas temu Witold Waszczykowski spotkał się z Marine Le Pen. "Mądrość geopolityczna" - zauważył z przekąsem wypominając rządowi PiS, że ten "przegrał w UE wszystko, co da się przegrać".

Z kolei Leszek Miller, były premier i były lider SLD przypomniał, że Polska wciąż nie ma ambasadora we Francji. "Może Misiewicz?" - zasugerował.

Robert Winnicki z Ruchu Narodowego podkreślił z kolei, że 35 proc. poparcia dla Marina Le Pen to wynik dwa razy lepszy od tego, jaki osiągnął Jean-Marie Le Pen, ojciec Marine, w wyborach prezydenckich z 2002 roku. "Globaliści jeszcze tym razem górą" - dodał.

"Zwyciężyła Europa! Gratulacje dla Francji! Źle tylko, że nasze stosunki z Francją są tak słabe - skutek dyplomacji wsobnej PIS" - stwierdziła natomiast szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

