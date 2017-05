Wielki Meczet w Paryżu: Wybór Emmanuela Macrona nadzieją dla francuskich muzułmanów

Przedstawiciele Wielkiego Meczetu w Paryżu oświadczyli, że wybór Emmanuela Macrona na prezydenta Francji jest znakiem pojednania między religiami w tym kraju - informuje Reuters.