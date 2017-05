"New York Times": Zwycięstwo Macrona to triumf nadziei nad strachem

Foto: AFP

Zwycięstwo Emmanuela Macrona w wyborach prezydenckich we Francji to "triumf nadziei i optymizmu nad strachem i niechęcią, przyszłości (kraju) w Europie nad rozżaloną izolacją", jednak centrysta staje w obliczu wielkich wyzwań - pisze "New York Times".