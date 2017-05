Jerzy Haszczyński: Republikańskie pozdrowienie dla Le Pen

Wybory we Francji: Emmanuel Macron prezydentem

Jakie wnioski po wczorajszym wyborze na prezydenta Francji Emmanuela Macrona? - Kluczowa sprawa, że nie wygrała Marine Le Pen. Pewnie nie wszyscy prawicowcy zdają sprawę, że jest antyamerykańska i prorosyjska, przeciwna NATO - mówił Haszczyński. - Czy Macron to jest dobre rozwiązanie dla Polski? Tego nie wiem, ale żaden z kandydatów nie był - dodał.

Co ci zapadło w pamięć z pierwszego przemówienia nowego prezydenta Francji? - Macron przekazał republikańskie pozdrowienie dla Le Pen - zauważył Haszczyński. Dodał, że Republikanie byli przeciwni Le Pen i trudno powiedzieć, co de facto to pozdrowienie może oznaczać.

Kolejnym wątkiem były słowa Macrona, który niedawno atakował Polskę, mówiąc o problemach z praworządnością i problemach jakie sprawia ona w UE. - Powiedział najpierw, że nie będzie tolerował tanich kosztów pracy, a potem gładko przeszedł do spraw praworządności w Polsce i Węgier - zauważył Haszczyński.

Przejął między turami język Le Pen, mówiąc o ochronie francuskich miejsc pracy. - Tak, stał się protekcjonistą - przyznał gość programu.

Haszczyński mówił, że wypowiedzi Macrona nie świadczą o pomyśle zreformowania francuskiej pomocy socjalnej, która jest zbyt rozpasana, tylko o tym, że to Unia Europejska powinna się zreformować, aby Francja nie musiała tego robić. To może świadczyć o tym, że oczekuje od UE większych nakładów finansowych dla Francji.

Na koniec został poruszony wątek przyjmowania uchodźców. W Europie Polska jest postrzegana jako zdecydowany przeciwnik takich rozwiązań. - Dziwne, że rząd nie wykonuje żadnego gestu. To się kiedyś na nas zemści - mówił Haszczyński. - Nikt nie chce przyjmować dowolnej liczby imigrantów, ani Niemcy, ani Francja.