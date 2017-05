Piotr Apel: Emmanuel Macron nie ucieka od populizmu

Piotr Apel był pytany w Polsat News o niedzielne zwycięstwo Emmanuela Macrona w wyborach prezydenckich we Francji. - Szkoda, że druga tura była między Macronem a Marine Le Pen, bo mi bardziej odpowiadali ci, którzy odpadli w pierwszej turze - przyznał poseł Kukiz'15. Przypomniał jednocześnie wywiad Macrona dla dziennika "Voix du Nord", w której mówił on m.in., że jeśli zostanie prezydentem, opowie się za sankcjami UE wobec Polski.

- To jest prezydent, który nie ucieka od populizmu - ocenił Apel. Według niego ten "czysty kampanijny populizm" będzie stosowany przez Macrona co najmniej do czerwca, kiedy to odbędą się wybory parlamentarne we Francji.

- On będzie się starać wzmocnić swoje ugrupowanie, nowe ugrupowanie, tak by móc zdobyć większość w parlamencie - zaznaczył.

Według posła Kukiz'15 wynik wyborów we Francji świadczy o tym, że tamtejsze ruchy populistyczne są "dużo mocniejsze" i "dużo sprawniejsze" niż ugrupowania partyjne, których kandydaci odpadli w pierwszej turze.

Apel ocenił, że z uwagi na cechy systemu wyborczego we Francji, np. jednomandatowe okręgi wyborcze, "parlament będzie podobny do tego, który jest teraz".

- Te dwie partie stabilne, które tam były od wielu lat będą miały największą liczbę przedstawicieli i pytanie z kim (Macron) będzie chciał budować współpracę, z kim będzie chciał budować przyszłość Francji - powiedział.