Francuska prasa: Ulga i oczekiwania po wyborze Macrona na prezydenta

Lewicowy dziennik "Liberation" zamieścił na pierwszej stronie zdjęcie Macrona z podpisem "Bien joue", czyli "dobra robota". Ostatnia strona to zdjęcie pleców rywalki Macrona, Marine Le Pen - ktoś kładzie dłonie na jej ramionach, jakby chciał popchnąć skrajnie prawicową polityk - i podpis "Bien fait", co można przetłumaczyć jako "dobrze się stało" lub "dobrze jej tak". W jednym z artykułów gazeta pisze o Francji, która wygrała "ostateczną bitwę".

Na pierwszej stronie centroprawicowego "Le Figaro" zamieszczono zdjęcie Macrona z rękami podniesionymi w geście zwycięstwa, jaki wykonał w niedzielę wieczorem w obecności swoich zwolenników zgormadzonych na dziedzińcu Luwru. Podpis pod zdjęciem to "Zwycięstwo z marszu". Gazeta podkreśla, że 39-letni Macron będzie najmłodszym prezydentem w historii V Republiki, a przed nim wyzwanie - zdobycie większości w czerwcowych wyborach parlamentarnych.

Niezależny dziennik "Le Parisien" na pierwszej stronie także zamieścił zdjęcie Macrona wykonane przed Luwrem i opatrzył je podpisem "Prezydent w wieku 39 lat". "Jeszcze przed rokiem nikt nie wyobrażał sobie zwycięstwa Emmanuela Macrona. (Tymczasem on) w wieku 39 lat został wybrany na prezydenta Republiki Francuskiej. (...) To trudne do opisania i historyczne (wydarzenie)!" - pisze gazeta.

Dziennik ekonomiczny "Les Echos" na pierwszej stronie zamieścił tytuł "Francja, która się odważyła". "Było ciemno, było chłodno. Ale dziś ósmy prezydent V Republiki, najmłodszy z 25 prezydentów (w historii kraju), wyprzedzając Ludwika Napoleona Bonaparte (który został prezydentem jako 40-latek w 1848 roku), przybywa z rękoma wzniesionym w stronę nieba" - pisze z kolei "Le Monde".