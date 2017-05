Prasa w Austrii: Wygrana Macrona to zmiana paradygmatu we francuskiej polityce

Włoskie media komentują wynik wyborów prezydenckich we Francji

Zmierzenie się z Macronem w drugiej, decydującej turze wyborów prezydenckich we Francji było dla skrajnie prawicowej kandydatki Marine Le Pen "prawdopodobnie największą szansą na urząd prezydencki" - ocenia liberalno-konserwatywny dziennik "Die Presse" i dodaje, że zwycięstwo Macrona to historyczna cezura, bowiem wygrał polityk, który nie należy do establishmentu.

Jak dodaje gazeta, ostateczna przegrana Le Pen pokazuje, że zarządzona przez nią "detoksykacja" jej ugrupowania - Frontu Narodowego (FN) - nie poszła dość daleko, by przekonać większość wyborców do powierzenia jej losów kraju.

"Die Presse" apeluje, by powstrzymać się przed nadinterpretowaniem wyniku wyborów we Francji. "Zwycięstwo liberalnego, prounijnego kandydata nie zmienia faktu, że w pierwszej turze około połowy Francuzów zagłosowało na kandydatów, którzy chcieli wyprowadzić ich kraj z Unii Europejskiej i utrzymać kontrole na granicach" - zaznacza.

Gazeta ocenia, że "postać Macrona przysłania nieprzyjemną prawdę, iż ponadprzeciętnie wielu Francuzów uważa globalizację i UE za diabelski wymysł". "Szeroko rozpowszechnione życzenie powrotu do retropopulistycznego raju (...), w którym nie ma miejsca na nowoczesne wymysły, idzie w parze z erozją zaufania do polityków".

Przypomina, że kilka miesięcy temu w sondażu aż 98 proc. młodych wyborców oceniło klasę polityczną jako całkowicie lub częściowo skorumpowaną, a trzech na czterech Francuzów uważa, iż kraj zmierza w złym kierunku.

W ocenie "Die Presse" dopiero wybory parlamentarne w czerwcu zdecydują, czy Macron uzyska możliwość działania i będzie w stanie podjąć się "herkulesowego zadania" reformy państwa francuskiego.

"Od lat 70. żadnemu rządowi nie udało się zrównoważyć budżetu, za to kodeks pracy został rozbudowany do tego stopnia, że jest grubszy niż Nowy Testament" - podkreśla gazeta, wypominając Francji wysokie bezrobocie, zadłużenie państwa i udział państwa w gospodarce, a także wzrost gospodarczy poniżej unijnej średniej.

Z kolei lewicowo-liberalny "Der Standard" podkreśla, że wynik wyborów prezydenckich "pokazał po raz kolejny, że Francuzi w pierwszej turze głosują sercem, a w drugiej - głową". Zwycięstwo Macrona nazywa "triumfem rozsądku".

Ten dziennik także podkreśla, że dopiero wybory parlamentarne wyznaczą pole manewru Macronowi, którego ruch En Marche! na razie nie jest reprezentowany w parlamencie.

Zdaniem "Der Standard" Macron stanowi dla Unii Europejskiej "szansę na wyjście z dotychczasowej agonii", bo "nie tylko Francja, ale i UE pilnie potrzebują większego rozmachu i jasno wytyczonego kursu".

Dziennik apeluje, by pamiętać, że "populistyczni politycy w Austrii, Holandii i Francji może nie wygrali, ale wywalczyli dobre wyniki wyborcze". "Naiwnością byłoby wierzyć, że pochód populistów został powstrzymany" - konkluduje "Der Standard".