Antonio Tajani: Niemcy i Francja to za mało, by zmienić UE

Foto: AFP

Szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, komentując zwycięstwo Emmanuela Macrona w wyborach we Francji, oświadczył w poniedziałek we włoskim radiu RAI, że do zmiany UE nie wystarczy oś francusko-niemiecka. - Potrzeba udziału Włoch i Hiszpanii - dodał.