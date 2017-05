Brytyjskie media o Macronie: zwycięstwo w wyborach to początek wyzwań

Jędrzej Bielecki - „Macron to nie jest silny prezydent"

Rosyjskie media: Epoka nowych polityków i partii we Francji

"The Times" podkreśla, że "po wyborach, które zakończyły dekady rządów tradycyjnych partii politycznych" na czele Francji stanął "najmłodszy lider od Napoleona Bonaparte w 1799 roku", określając Emmanuela Macrona "prounijnym zwolennikiem wolnego rynku, który przedstawił ambitny program i nigdy wcześniej nie startował w wyborach".

Dziennik zwraca jednak uwagę, że Marine Le Pen podwoiła najwyższy dotychczasowy wynik Frontu Narodowego w wyborach prezydenckich (18 proc. dla jej ojca, Jean-Marie Le Pena w 2002 roku przeciwko Jacques'owi Chiracowi), choć zaznacza, że ostateczne poparcie jest znacznie poniżej spodziewanego przez jej sztab progu 45 proc.

"Sukces Emmanuela Macrona powinien być postrzegany w kontekście tego, że Front Narodowy nigdy nie wypadł lepiej. Jeśli jemu (Macronowi) nie uda się zmienić losów Francji, radykalna prawica będzie się rozwijać" - ostrzegł "Times", dodając, że "Francja byłaby w tarapatach pod wodzą Le Pen, (...) ale może być również za rządów Macrona", jeśli ten nie wprowadzi niezbędnych reform.

Dziennik zaznaczył również, że znamienne było, iż po ogłoszeniu sondaży Macron wyszedł na scenę przed Luwrem pod dźwięki Ody do Radości. "Oto w budynku, który przedstawia przeszłość Francji, (...) Macron zaczął pisać nowy rozdział historii kraju" - oceniła gazeta.

Ostrożniejszy jest "The Telegraph", który na pierwszej stronie pisze, że "nowa nadzieja Francji rzuca cień na Brexit". Podkreśla, że wybór Macrona i poparcie 2/3 wyborców będzie miało "daleko idące konsekwencje dla Europy".

"Oczekuje się, że Macron będzie twardym negocjatorem w sprawie Brexitu; w kampanii padały z jego strony wojownicze zapewnienia, że negocjacje nie będą proste. (...) Wynik wyborów został jednak ciepło przyjęty przez czołowych polityków Partii Konserwatywnej, którzy argumentowali, że wniesie on do Unii Europejskiej bardzo potrzebną na czas negocjacji stabilizację" - napisała gazeta.

W rozmowie z "Telegraphem", Crispin Blunt z komisji ds. polityki zagranicznej w Izbie Gmin powiedział, że "nie chcemy negocjować z Unią Europejską w egzystencjalnym kryzysie, co miałoby miejsce w przypadku zwycięstwa Le Pen".

Dziennik ostrzegł jednak w komentarzu redakcyjnym, że "prawdziwa walka Macrona dopiero się zaczęła". "Jeśli zawiedzie w ciągu swoich pięciu lat u władzy - tak, jak to zrobił Hollande - Le Pen będzie miała dobrą pozycję, aby zwyciężyć w 2022 roku. (...) Na jego ramiona spada ogromna odpowiedzialność" - ocenił dziennik.

Ciesząc się z triumfu Macrona, "The Guardian" ostrzegł z kolei przed podziałami wewnątrz samej Francji.

"Te wybory podkreśliły rozdźwięk pomiędzy biednymi i bogatymi; rozwijającymi się, różnorodnymi miastami i podupadłymi obszarami poprzemysłowymi na peryferiach. Miliony wybrały kandydatów twardej lewicy i radykalnej prawicy, mając zastrzeżenia do proponowanego przez Macrona projektu wsparcia biznesu, obawiając się zagrożeń związanych z globalizacją. (Nowy prezydent) będzie musiał udowodnić, że potrafi dotrzeć do osób spoza swojego obozu politycznego, w szczególności biorąc pod uwagę to, że wiele osób zagłosowało na niego nie z powodu jego programu, ale chcąc powstrzymać radykalną prawicę" - napisała dziennikarka "Guardiana", Angelique Chrisafis.

Piszący dla gazety, historyk Timothy Garton Ash podziela te obawy. "Jak ktoś, kto ledwo uciekł przed zawałem serca, Europa może wznieść toast, aby świętować zwycięstwo Macrona. Kieliszek jednak jest wciąż mniej niż w połowie napełniony i jeśli Europa nie zmieni swojego sposobu działania, jedynie odroczyła swój dzień zguby" - ocenił.

"Dzięki francuskiemu systemowi wyborczemu i silnej republikańskiej tradycji, wynik polityczny jest lepszy niż zwycięstwa Donalda Trumpa i (zwolenników) Brexitu, ale rzeczywistość jest w pewnym sensie gorsza. Trump wyszedł ze świata rekinów biznesu, a nie z od dawna istniejącej partii radykalnej prawicy, a 52 proc., które zagłosowały za Brexitem nie popierały Nigela Farage'a (lidera radykalnie eurosceptycznej Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, UKIP). Tymczasem po obrzydliwym występie Le Pen w telewizyjnej debacie, nikt nie mógł mieć wątpliwości co do tego, na co głosuje" - napisał Garton Ash.

Jednocześnie ostrzegł, że Macron będzie musiał zmierzyć się z wieloma trudnościami: m.in. brakiem parlamentarnego zaplecza i koniecznością walki w czerwcowych wyborach parlamentarnych, a także podziałami w Unii Europejskiej, które utrudnią zapowiedzianą reformę Wspólnoty.

Jeszcze w niedzielę wieczorem z Macronem rozmawiała brytyjska premier Theresa May, która złożyła mu gratulacje i zapowiedziała pracę nad wzmacnianiem więzi pomiędzy oboma krajami, a także wspomniała o nadchodzących negocjacjach w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.