Kornel Morawiecki: Emmanuel Macron musi zmierzyć się z uchodźcami

Morawiecki uważa, że z wypowiedzi Macrona wynika, że jest to polityk, który chce wzmacniać Europę.

- Jednak najważniejszym celem polityki, która dąży do silnej Europy powinno być niedopuszczenie do wyjścia z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii. My chcielibyśmy by Brytyjczycy zmienili zdanie i pozostali z nami. To jest jeszcze możliwe - ocenił.

Marszałek senior dodał, że innym z problemów, z którymi będzie musiał zmierzyć się nowy prezydent Francji, to fale uchodźców napływające do Europy.

- Macron do tej pory nie przedstawił konkretnych pomysłów na te wyzwania. Nie pokazał pozytywniej odpowiedzi na ten problem, a to jest wyzwanie dla całej Europy - podkreślił Morawiecki.