Fillon przyznaje, że to on miał być celem zamachu

Foto: AFP

Kandydat centroprawicy w niedzielnych wyborach prezydenckich we Francji Francois Fillon w opublikowanym w czwartek wywiadzie przyznał, że to on miał być celem zamachu, jaki planowali dwaj dżihadyści zatrzymani we wtorek w Marsylii, na południu kraju.