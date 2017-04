Rosja dementuje jakoby była odpowiedzialna za cyberataki na sztab Emmanuela Macrona

Podczas briefingu prasowego Pieskow powiedział, że Rosja byłaby zobowiązana, gdyby otrzymała od grupy badającej cyberataki informację, którą mogłaby zweryfikować.

- Na razie bowiem te informacje nie wykraczają poza ramy takich, za które nikt nie ponosi odpowiedzialności, które nie mają żadnych podstaw oprócz wymyślonych fałszywych wiadomości - oświadczył przedstawiciel Kremla.

Pieskow zapewnił także, że Rosja nie jest powiązana z atakami hakerskimi na serwery związane z partią kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

Raport w sprawie cyberataków, których celem był sztab wyborczy Macrona oraz przedstawiciele niemieckiej Fundacji Konrada Adenauera, związanej z partią Merkel CDU, zapowiedziała firma cybernetyczna Trend Micro.

Dziennik "New York Times" ocenił we wtorek, iż raport ten budzi obawy, że Rosja może próbować zaszkodzić Macronowi, który w niedzielę przeszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich, i umocnić pozycję jego rywalki, szefowej skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen.

Badacze ds. bezpieczeństwa z Trend Micro twierdzą, że 15 marca wykryli, iż grupa hakerów - ich zdaniem będąca jednostką rosyjskiego wywiadu - skierowała swą broń w kierunku sztabu Macrona. Hakerzy zaczęli rozsyłać do członków sztabu i powiązanych z nimi osób e-maile z linkami do fałszywych stron internetowych, które zostały zaprojektowane tak, aby wymusić na nich ujawnienie haseł.

W całości raport Trend Micro ma być opublikowany jeszcze we wtorek.