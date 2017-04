Rafał Bochenek po wypowiedzi Macrona: Nie godzimy się na wykorzystywanie Polski w kampanii

Kandydat na prezydenta Francji Emmanuel Macron

Foto: AFP

To wypowiedź niefortunna - tak do słów kandydata na prezydenta Francji Emmanuela Macrona na temat Polski odniósł się rzecznik rządu Rafał Bochenek. - Nie godzimy się, by Polska była w ten sposób wykorzystywana w kampanii wyborczej we Francji - podkreślił.