Leszek Miller o słowach Emmanuela Macrona: Powinniśmy dalej kochać Francuzów

Miller zwrócił uwagę, że Macron przemawiał w trakcie intensywnej kampanii wyborczej przed II turą wyborów prezydenckich zwracając się do mieszkańców rodzinnego miasta w sytuacji, gdy produkcję z zakładu działającego we Francji przenosi się do Polski.

Były premier radził, aby politykę Macrona oceniać "gdy zostanie prezydentem".

"Nieprofesjonalizmem" nazwał z kolei Miller "histeryczną reakcję polskich polityków" na wypowiedź kandydata na prezydenta Francji.

Były premier radził, by nie przejmować się tym, co jest mówione w trakcie kampanii wyborczej.

- Powinniśmy dalej kochać Francuzów chociażby poprzez cesarza Napoleona, francuski szampan, Brigitte Bardot, trzech muszkieterów, impresjonistów, modę, Chanel - wyliczał.

W II turze wyborów prezydenckich we Francji, która odbędzie się 7 maja, Emmanuel Macron zmierzy się z Marine Le Pen.