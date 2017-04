Francja: 500 tys. podwójnych kart wyborczych

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Wybory prezydenckie we Francji: Połowa wyborców chce populisty

Winnymi tej sytuacji prawdopodobnie jest administracja i biurokracja. Osoby, które wyprowadziły się z rodzinnego domu, zapisały się do nowych komisji wyborczych. Zgodne z prawem nie powinny dostać karty do głosowania ze swojej poprzedniej komisji. Ku ich zaskoczeniu, karty do głosowania czekały na nich także w skrzynkach pocztowych domu rodziców.

Prawo we Francji zabrania dwukrotnego oddawania głosu w tych samych wyborach. Osoby, które złamią ten przepis grozi kara od pół roku do dwóch lat więzienia i nawet do 150 tys. euro grzywny.

Różnica między kandydatami jest na granicy błędu statystycznego, dlatego istnieje obawa, że błąd w wydaniu pół miliona dodatkowych kart może wpłynąć na wynik wyborów.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji 23 kwietnia.