Wybory we Francji po udaremnionym ataku

Foto: AFP

Kwestie bezpieczeństwa trafiły do głównego nurtu kampanii w wyborach prezydenckich we Francji. We wtorek służby bezpieczeństwa aresztowały w Marsylii dwie osoby podejrzane o przygotowanie zamachu terrorystycznego na kandydata konserwatystów Francois Fillona.