Francja: 40 tysięcy podpisów pod apelem, by Barack Obama został prezydentem Francji

Foto: AFP

"Barack Obama zakończył drugą kadencję na stanowisku prezydenta USA. Dlaczego więc nie zatrudnić go jako prezydenta Francji?" - pytają autorzy internetowej petycji z apelem o to, by Francją mógł rządzić były prezydent USA. Pod petycją zebrano już 40 tysięcy podpisów, a organizatorzy akcji chcą, by do 15 marca było ich milion - informuje Reuters.