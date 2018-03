Niemcy: Chadecy i SPD podpisali umowę koalicyjną

Po rekordowo długim, niemal półrocznym okresie tworzenia nowego rzšdu partie chadeckie CDU i CSU oraz SPD podpisały umowę koalicyjnš. Za dwa dni parlament wybierze Angelę Merkel po raz czwarty na kanclerza.

W uroczystoœci podpisania dokumentu w Bundestagu uczestniczyli liderzy trzech partii – Angela Merkel (CDU), Olaf Scholz (SPD) i Horst Seehofer (CSU) oraz szefowie klubów parlamentarnych i sekretarze generalni trzech ugrupowań. Koalicja CDU/CSU-SPD jest kontynuacjš rzšdu, który kierował Niemcami przez ostatnie cztery lata. W najbliższš œrodę Merkel zostanie wybrana po raz czwarty na kanclerza Niemiec. W tym dniu prezydent Frank-Walter Steinmeier ma tez mianować ministrów nowego rzšdu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Trudny sukces

Sukces jest wynikiem ciężkiej i wytrwałej pracy, wymagajšcej wytężenia wszystkich sił – powiedziała Merkel przytaczajšc słowa pierwszego kanclerza RFN Konrada Adenauera. Jak zaznaczyła, „ciężka i wytrwała praca" towarzyszyła od miesięcy powstawaniu koalicji chadeków i socjaldemokratów. – Wynik œwiadczy o tym, że opłaca się ze sobš spierać, twardo negocjować, czynišc to w duchu wzajemnego szacunku – podkreœliła szefowa niemieckiego rzšdu przed podpisaniem umowy.

– Od wyborów minęło dużo czasu. Mamy wiele planów. Mamy poczucie, że nadszedł czas, by wreszcie rozpoczšć pracę – mówiła wczeœniej na spotkaniu z dziennikarzami w Berlinie.

Podczas uroczystoœci w Bundestagu Merkel powiedziała, że niemieccy wyborcy postawili partiom zadanie stworzenia stabilnej większoœci i przejęcia odpowiedzialnoœci za kraj. – Dziœ możemy powiedzieć, że wykonaliœmy to zadanie – podkreœliła. Jej zdaniem umowa koalicyjna stanowi „właœciwš odpowiedŸ na wyzwania współczesnoœci".

Aby ludziom żyło się lepiej

Jak zaznaczyła, umowa zawiera konkretne rozwišzania „polepszajšce sytuację ludzi", w tym większe wsparcie dla rodzin, poprawę bezpieczeństwa, ulepszenie systemu opieki nad osobami niedołężnymi, wzmocnienie systemu oœwiaty, program budowy mieszkań.

Merkel podkreœliła, że ważnym elementem programu jej rzšdu jest wzmocnienie Unii Europejskiej. – Europa jest gwarancjš tego, że nasz głos liczy się w coraz bardziej niespokojnym œwiecie – wyjaœniła szefowa CDU.

Komisaryczny przewodniczšcy SPD Olaf Scholz powiedział, że jego partia uczestniczy w rzšdzie, by „pracować nad poprawš życia obywateli". – Ten rzšd może przyczynić się do rozwoju kraju – zapewnił. Zwrócił uwagę na problem zachowania demokracji i gospodarki rynkowej w Europie. Jego zdaniem Niemcy powinny bardziej zaangażować się w politykę europejskš, przyczyniajšc się do wzrostu gospodarczego i powstania nowych miejsc pracy.

Wizyta w Paryżu

Merkel zapowiedziała, że wkrótce uda się z wizytš do Paryża, by z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem omówić przyszłe reformy UE. Wyjaœniła, że popiera pomysł unijnego budżetu inwestycyjnego, konieczne jest jednak uzgodnienie szczegółów.

Od niemal pół roku kanclerz Merkel i jej ministrowie pełniš swoje obowišzki komisarycznie, co poważnie ogranicza ich pole działania, szczególnie w kwestiach międzynarodowych.