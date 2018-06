RZECZoPOLITYCE Zandberg: W Warszawie Jaki przegra z naszym kandydatem

Warto, żeby w Warszawie był kandydat lub kandydatka, która będzie w stanie przełamać ten duopol, ten naprawdę paskudny wybór między PO i PiS - mówił Adrian Zandberg, jeden z liderów partii Razem, gość Zuzanny Dąbrowskiej w programie #RZECZoPOLITYCE.

Dlaczego Razem lekceważy wybory w Warszawie, wybory samorządowe? Nie wystawia własnego kandydata, tylko popiera obcego, i to jeszcze takiego, który budzi kontrowersje po lewej stronie warszawskiej sceny politycznej?

Razem buduje w Warszawie sojuszniczą listę, która pozwoli na wejście do do drugiej tury, żeby realnie zawalczyć o władzę w Warszawie.



Jan Śpiewak ma szanse zawalczyć o drugą turę?



Zbudowaliśmy wspólną listę z Inicjatywą Polską, Wolnym Miastem Warszawa, z aktywistami miejskimi i Zielonymi. I naszą kandydaturę prezydencką ogłosimy w lipcu. Ja się bardzo ciesze, że dziennikarki i dziennikarzy interesuje ta kwestia i bardzo chcieliby już usłyszeć, kto będzie startować z ramienia naszego komitetu...



Ale popełniliście falstart. Była konferencja, były wypowiedzi...



Ogłosiliśmy, że będziemy startować wspólnie i budujemy wspólne listy do Rady Miasta, do rad dzielnic, i że wystawimy wspólną kandydaturę prezydencką. Przypominam, że są ramy czasowe, a kandydaci Trzaskowski i Jaki luźno podchodzą do porządku prawnego w Polsce ...



Prowadzą prekampanię...



... natomiast kampania się jeszcze nie zaczęła i warto być tego świadomym.



Ale czy Jan Śpiewak będzie tym wspólnym kandydatem, czy nie?



Pani redaktor, mogę obiecać, że "Rzeczpospolita" będzie na czele naszej listy mailingowej, kiedy będziemy rozsyłać zaproszenia na tę lipcową konferencję, na której ogłosimy kandydaturę.



Przyjmuję obietnicę, ale fakt pozostaje faktem, że już wiadomo, że od centrum na lewo kandydatów będzie sporo. Dziś swojego kandydata ogłosi SLD, być może to będzie Andrzej Celiński, startuje Piotr Ikonowicz.



Słyszałem dziś otwartą deklarację, że SLD zaproponuje Celińskiego. To nie jest zaskoczenie, myślę, że to trochę kapitulacja. Sądzę, że Andrzej Celiński przed wyborami się wycofa.



Dlaczego ma się wycofać, przecież SLD ma dobre sondaże, trzecie miejsce, regularnie...



Coś mi podpowiada, że wynik, o jaki Andrzej Celiński będzie mógł zawalczyć w tych wyborach, będzie dla niego na tyle niesatysfakcjonujący, że nie będzie się chciał narazić na to, żeby z tym wynikiem wybory zakończyć. Zresztą jest tak, że SLD w Warszawie to jest już organizacja historyczna, w tym sensie, że już prawie nieistniejąca, w dużym stopniu skonsumowana przez PO. Myślę, że ta kandydatura to symboliczny gest, który ma to pokazać, bo nie jest tajemnicą, że SLD w Warszawie jest od wielu lat postrzegany wyłącznie jako przybudówka platformerskiego Ratusza. I to taką przybudówką, jakby to ująć delikatnie... za kilka miejsc pracy.



Struktury ma jednak szersze i lepsze niż Razem.



Akurat w Warszawie Razem jest o wiele liczniejszą, wyraźniejszą i bardziej dynamiczną strukturą niż SLD. Ale zostawmy to na boku. Myślę, że Celiński w tej potyczce, jaka się w Warszawie szykuje, to nie będzie ta postać, która zawalczy o coś realnie. Dlatego warto, żeby w Warszawie był kandydat lub kandydatka, która będzie w stanie przełamać ten duopol, ten naprawdę paskudny wybór, w którym Platforma mówi: głosujcie na nas, bo PiS, Pis mówi: głosujcie na nas, bo Platforma... To bardzo kiepski wybór i tak naprawdę bardzo kiepski szantaż. Myślę, że Warszawa to będzie akurat to miejsce, który ten szantaż przełamie się najszybciej.



Wyobraża pan sobie taki wynik wyborów, że w Warszawie, która ma taką przeciętną głosów liberalno-lewicową, wygrywa - ponieważ lewica i centrum są podzielone - Patryk Jaki i rządzi miastem. Wydaje np. zakaz Parady Równości. Może to nie są najważniejsze sprawy z punktu widzenia socjalnego, ale po prostu zmieni obraz miasta.



Przypominam o jednej prostej i charakterystycznej cesze naszego systemu wyborczego. On ma dwie tury, a nie jedną. Jaki, owszem, dostanie się do drugiej tury, tak to na razie wygląda patrząc na kampanię, ale w drugiej turze przegra z naszym kandydatem.

