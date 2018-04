Dutkiewicz: Zadziwia mnie slalom światopoglądowy PO

- Zadziwiajš mnie zwroty i slalom œwiatopoglšdowy uprawiany przez Platformę Obywatelskš - powiedział prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, komentujšc zapowiadany start w wyborach samorzšdowych w tym mieœcie Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

- Lubię i cenię Kazimierza Michała Ujazdowskiego, ale nie jako kandydata na prezydenta Wrocławia - dodał Dutkiewicz w RMF FM.

Komentujšc zapowiedŸ Grzegorza Schetyny, przewodniczšcego PO, który mówił we wtorek, że będzie rekomendował wrocławskim strukturom partii poparcie w wyborach Ujazdowskiego, Dutkiewicz ocenił, że w Warszawie kandydata na prezydenta Wrocławia "to nie jest najlepszy obyczaj". - Po drugie, zadziwiajš mnie zwroty i slalom œwiatopoglšdowy, uprawiany przez PO - dodał.

- Ja wcišż uważam, że Kazimierz Michał Ujazdowski jest osobš ważnš w polityce polskiej, dziœ nawet powiedziałbym w polityce europejskiej, przez to, że jest eurodeputowanym, natomiast nie uważam, że jest dobrym kandydatem na prezydenta Wrocławia - wyjaœniał obecny prezydent.

- Wrocław od wielu lat rozwija się w naprawdę dynamiczny sposób. Uważam, że zasłużyliœmy na kandydata, który zna problematykę wrocławskš - stwierdził Rafał Dutkiewicz. - Kandydatura wrocławska, zwišzana z lokalnoœciš Wrocławia, i kandydatura - moim zdaniem - nieco bardziej otwarta œwiatopoglšdowo, byłaby dla Wrocławia lepsza. Œrodowisko, z którym jestem zwišzany, będzie chciało wysunšć swojego kandydata w tych wyborach. Mam nadzieję i to jest może też bardzo ważna rzecz, ponieważ do wyborów jest jeszcze sporo czasu, to będziemy prowadzili różne rozmowy i może jakoœ kandydat się uwspólni - dodał, zapowiadajšc jednoczeœnie, że sam nie będzie ubiegał się o kolejnš kadencję. - Miasto jest, przepraszam, że tak bezczelnie mówię, ale miasto jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Czas, żeby ktoœ wniósł nowš energię, z czego wcale nie ma wynikać, że ja tej energii do końca listopada nie będę dostarczał. Będę dostarczał - zapowiedział Dutkiewicz.