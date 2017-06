Jacek Saryusz-Wolski o Donaldzie Tusku: Co za szmata

- Byłem na sali plenarnej, kiedy Donald Tusk poparł procedurę Komisji Europejskiej prowadzącą do sankcji przeciw Polsce. Powiedziałem sobie wtedy w myślach "Co za szmata". A w tle było to, co potem napisałem: Nie po to wprowadzałem Polskę do UE, żeby Polskę tą Unią Europejską karać" - mówił były kandydat rządu PiS na szefa RE Jacek Saryusz-Wolski.

Pytany o to, co dała mu historia z kandydowaniem na przewodniczącego Rady Europejskiej, Saryusz-Wolski odpowiedział, że "jemu osobiście nic".

- To był polityczny i moralny sprzeciw wobec zniesławiania Polski, poczynając od wszczęcia procedury z art. 7 przeciwko naszemu krajowi przez Komisję Europejską, po dwie rezolucje Parlamentu Europejskiego stawiające fałszywe tezy - wyjaśnił.

- W Polsce mamy do czynienia z ostrą walką polityczną, ale nie z zagrożeniem demokracji. Te tezy podrzuca totalna opozycja, a autoryzuje Donald Tusk, sterujący nieformalnie opozycją, szykujący z naruszeniem wszelkich norm swój powrót do krajowej polityki - dodał.

Według Saryusz-Wolskiego "Rada Europejska nie powinna wybierać przewodniczącego bez wsparcia kraju macierzystego".

- Sam wspierałem elekcję Donalda Tuska na pierwszą połowę kadencji. Ale po przekroczeniu tej graniczy zgodziłem się na propozycję Jarosława Kaczyńskiego. Szedłem na druty, choć wielu mówiło: "Nie rozumiem" - powiedział w wywiadzie polityk.

Pytany o bilans tego starcia, odparł: "Mam wrażenie, że ta ułańska szarża coś jednak dała. Już przy obchodach 60-lecia traktatów rzymskich szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker miał powiedzieć w Rzymie, że Komisja musi przemyśleć relacje Unii z państwami członkowskimi. A parę dni później Frans Timmermans ogłosił, że Komisja rezygnuje z użycia przeciw Polsce art. 7 przewidującego sankcje. Moim zdaniem poprawnie odczytali polską determinację. A szkody wyrządzone Polsce były przeogromne. Ten czas, kiedy Polsce spadły ratingi, przyniósł straty idące w miliardach. I wielkie straty wizerunkowe".