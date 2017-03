Szydło: To porażka Unii Europejskiej

- Jeżeli politycy w Unii Europejskiej będą uważali, że można szantażować państwa mówiąc o tym, że ktoś nie dostanie pieniędzy, to ma przed sobą fatalną perspektywę - skomentowała premier Beata Szydło na konferencji prasowej w Brukseli słowa przypisywane prezydentowi Francji. - Wy macie zasady, my mamy fundusze strukturalne - miał powiedzieć wczoraj wieczorem Francois Hollande.

Szydło potwierdziła, że takie słowa padły. - Jak ja bym miała traktować poważnie szantaże prezydenta, który ma cztery procent poparcia w sondażach i już niedługo nie będzie prezydentem... To może brzmi mało elegancko, ale odpowiadam też na mało eleganckie sformułowania - skomentowała.

W trakcie piątkowych rozmów Rada Europejska debatowała przede wszystkim na temat zbliżającego się szczytu w Rzymie. - Przygotowywana na szczyt deklaracja będzie miała sens, gdy będzie nie tylko okolicznościowym podsumowaniem współpracy, ale gdy pokaże konkretne rozwiązania na przyszłość i będzie podpisana przez wszystkich przywódców - zaznaczyła polska premier.

- Deklaracja Grupy Wyszehradzkiej została przekazana do Brukseli. Uważamy, że to dokument, który może stać się fundamentem deklaracji, którą przyjmiemy w Rzymie - podkreśliła Szydło. Centralnym punktem reformy UE powinna być zmiana praktyki politycznej i postawienie rządów i parlamentów narodowych w centrum projektu europejskiego. Uważamy, że to co musi być podkreślone w Deklaracji Rzymskiej to jedność i zdolność do reform. Dzisiaj Unia Europejska przeżywa kryzys - zauważyła.

- Polityka migracyjna jest dobrym przykładem. To co proponuje Grupa Wyszehradzka, to są dobre rozwiązania, konkrety i uchronienie Europy przed chaosem - dodała premier.

- Nigdy nie zgodzimy się na to, aby mówić o Europie różnych prędkości. Unia Europejska mówi dzisiaj mówić o jedności i to jest warunek, który stawia Polska. Budowanie elitarnych klubów może doprowadzić do rozbicia Unii - uważa szefowa polskiego rządu.

"Przywódcy Unii mają absmak"

- Czyja to jest porażka? Według mnie jest to porażka przede wszystkim UE, to jest porażka tych zasad, które powinny obowiązywać tutaj, a ta zasada nadrzędna jest taka, że powinno się szanować głos państwa członkowskiego - podkreśliła premier, przypominając, że Donald Tusk nie miał poparcia swojego kraju.

Zdaniem Beaty Szydło "Przywódcy, który brali w tym udział, mają poczucie, że coś jest nie tak". - Dobrym wnioskiem jest, aby zastanowić się nad zasadami wyboru osób na najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej - powiedziała, wyrażając satysfakcję, że pozostali przywódcy europejscy mają "absmak" i "zorientowali się, że coś z tym trzeba zrobić". - Szkoda że tak późno, ale dobrze, że w ogóle taka decyzja zapada - powiedziała.

"Tusk nie musi mi współczuć"

Beata Szydło uważa, że Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej powinien organizować prace tak, by interesy wszystkich państw były równoważnie zachowywane. - To jest jego obowiązek i ma tak organizować prace, żeby interesy wszystkich państw UE były równoważnie zachowywane i żebyśmy mieli wszyscy takie samo prawo funkcjonowania w tym zaszczytnym gronie - powiedziała. - Tusk nie musi mi współczuć, nic mi nie dolega - dodała.

- Ktoś, kto nie rozumie, że polityka polega na sporze - najczęściej cieszymy się, gdy jest to spór konstruktywny - na wymianie zdań, ktoś, kto uważa, że dobry polityk to polityk spolegliwy, który zgadza się na wszystko, co narzucają mu inni, nie rozumie, że polityka polega przede wszystkim na tym, ażeby bronić własnych racji i własnych interesów. Mnie upoważniło polskie państwo, obywatele polscy, do bronienia ich interesów. I póki jestem premierem polskiego rządu, będę to robić konsekwentnie, bez względu na to, czy komuś się to podoba, czy nie. Ja jestem wynajęta do bronienia polskiego państwa i polskich obywateli - oznajmiła premier.

Czas zapomnieć o wyborze Tuska

- Dzisiaj koncentrowanie się tylko i wyłączenie na wyborze (Donalda Tuska - przyp. red.) odwraca uwagę od tego, co jest najistotniejsze. Najistotniejsza jest dzisiaj reforma Unii Europejskiej i o tym dzisiaj rozmawialiśmy - zauważyła na konferencji w Brukseli szefowa polskiego rządu.

- Mam nadzieję, że politycy Unii Europejskiej będą potrafili - szczególnie ci, którzy dzisiaj są właśnie tymi hamulcowymi Europy, czyli próbują budować Europę różnych prędkości, nie dostrzegają konieczności zmian, nie widzą tego, że Europa to jest 27 państw, po wyjściu Wielkiej Brytanii, a ciągle ona jeszcze jest, tylko patrzą poprzez pryzmat swoich wąskich interesów, swojego regionu - powiedziała premier.

Waszczykowski zostaje

Premier nie chciała komentować docierających z Polski wiadomości o wniosku nieufności wobec rządu, który chce złożyć Platforma Obywatelska. "Będzie wniosek" - powiedziała tylko. Zapowiedziała jednak, że minister spraw zagranicznych pozostaje na swoim stanowisku.