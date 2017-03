Tusk: nie ma prawnych możliwości blokowania decyzji szczytu UE

"Pravda": Wybór Tuska to dla Kaczyńskiego kwestia wewnątrzpolityczna

Żalek: To Niemcy przegrali

"Traktuję te niektóre opinie czy sformułowania, które pojawiły się wczoraj w Warszawie, jako wyraz raczej negatywnej emocji, niż rzeczywistego stosunku do sprawy. Myślę, że jak te emocje opadną, to znowu będą gotowi do normalnej współpracy" - powiedział Tusk dziennikarzom w Brukseli po zakończeniu rozmów w gronie przywódców 27 krajów.

Wobec odmowy poparcia wniosków przez Polskę po zakończeniu czwartkowego szczytu UE przyjęto "konkluzje przewodniczącego Rady Europejskiej" poparte przez 27 państw. Premier Szydło jeszcze przed zakończeniem szczytu mówiła dziennikarzom, że według niej nieprzyjęcie wniosków przez wszystkie państwa UE będzie oznaczać, że szczyt UE będzie nieważny.