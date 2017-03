Marek Jurek: "Ktokolwiek, ale nie Tusk" to błąd PiS

Marek Jurek

Foto: Fotorzepa/ Łukasz Solski

Zasada, że szefem Rady Europejskiej nie powinien być nikt, kto nie ma poparcia państwa macierzystego jest słuszna, ale w tym przypadku przyjęcie przez rząd PiS polityki "anybody but no Tusk" było błędne - uważa europoseł Marek Jurek.